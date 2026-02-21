太平洋島嶼（とうしょ）国フィジーのピオ・ティコンドゥアンドゥア国防・退役軍人相が読売新聞の書面インタビューに応じた。

東京で２２日に開幕する日・太平洋島嶼国国防相会合（ＪＰＩＤＤ）に出席する予定で、日本との連携強化に意欲を示した。太平洋地域での影響力拡大を図る中国の動きに警戒感を示し、地域の安定化に向け、日本の支援に期待を寄せた。（ジャカルタ支局 作田総輝）

――国防相会合で期待する議論は。

実践的な議論を行いたい。具体的には、（海洋データを集約して不審船探知などにつなげる）海洋状況把握や災害救助、緊急対応における相互運用性の強化などだ。装備だけでなく、訓練などを通じて太平洋地域の優先事項にどのように対処できるかについて議論したい。

――太平洋地域の安全保障上の課題は。

最大の課題は、気候変動や災害のリスクが高まっている中で、（各国の）戦略的競争が激化していることだ。その組み合わせが国家と地域の結束を脅かしている。国際犯罪、違法漁業、通信やエネルギーを含む重要インフラの脆弱性といった脅威にも直面している。

（太平洋島嶼国やオーストラリアなどが加盟する）太平洋諸島フォーラム（ＰＩＦ）の事務局を置くフィジーは、地域の団結を支援する。太平洋の意思決定を中心に据える地域安全保障の展望を支持する。

――フィジーは太平洋島嶼国で軍隊を有する３か国のうちの一つだ。安全保障の面で、どのような点を重視しているか。

我々のアプローチは現実的だ。海上監視、沿岸警備、機動性、災害対応、安全保障機関全体の共同運用を可能にするシステムを優先している。

太平洋地域全体に対しては、共同訓練、災害時の迅速な支援などを通じて貢献している。豪州、ニュージーランド、島嶼国との協力を引き続き深化させたい。

――日本との協力関係については。

我々は日本との防衛協力を高く評価している。日本の政府安全保障能力強化支援（ＯＳＡ）は、船舶や関連装備の提供を通じて、フィジーの監視、偵察、災害救援能力を強化している。日本の支援は透明性があり、我が国の優先事項と合致している。これは太平洋地域の安全保障ニーズに対する日本の関与の高まりを反映している。

今後、三つの実践的な分野で日本との協力を深化させたい。１点目は海洋状況把握と情報共有。２点目は人道支援と災害救助の備え、物流支援などだ。３点目として、維持管理や人材育成などが挙げられる。これらにより、我々が受け取る資産が効果的に機能し続けるようになる。

――太平洋地域で影響力を強める中国の動きをどう受け止めているか。

フィジーの立場はシンプルだ。中国を含む全てのパートナーとフィジーの利益にかなう限りは協力する。同時にフィジーの主権、民主主義制度、国家の意思決定を守っていく。

フィジーは外国との安全保障協定が戦略的リスクを生み出したり、信頼と説明責任を損なったりする懸念について、これまで明確に表明してきた。我々はフィジーの国益と地域的責任に基づいて意思決定を行う。全てのパートナーが太平洋の主権と太平洋の優先事項を尊重することを期待する。

――米国のトランプ政権の政策をどうみているか。

フィジーは安全保障や災害対応などを含む米国との長年にわたる協力関係を重視している。小国に影響を与える世界的な政策の変化にも細心の注意を払っている。

米国の戦略が西半球により重点を置くようになれば、太平洋のパートナーがインド太平洋地域における米国の持続的な関与について明確な説明を求めるのは自然なことだ。米国の高関税政策などは、太平洋地域においても、インフレや輸送コスト、経済成長に波及的な影響を及ぼす可能性がある。

我々のアプローチは、多様なパートナーシップと強力な地域連携を通じて、フィジーの強靭性を維持しながら、パートナーとして米国と協力し続けることだ。

――太平洋地域は大国間の勢力争いにさらされている。

戦略的競争は太平洋の国々にどちらかの側につくよう圧力をかけ、地域の合意形成を複雑化させる可能性がある。

フィジーは、「太平洋の統一性」とは画一性ではなく、主権、透明性、非強制性、太平洋の人々の利益のために行われる意思決定といった共通の原則であると考えている。外部からの関与が地域の優先事項を分断するのではなく、支援するよう、地域のメカニズムと規範を強化すべきだ。

――不安定化する太平洋地域で期待される日本の役割は。

日本は一貫性や実践性を示し、太平洋のリーダーシップを尊重することで、地域を安定化させる役割を果たせる。日本に対しては、訓練や持続的な支援などを通じ、海上安全保障や執行能力、災害対応態勢、地域機関を支え続けてほしいと考えている。

ＪＰＩＤＤのような対話を通じた地域への関与を継続することも望んでいる。日本の安全保障協力については、太平洋地域の優先事項やルールに基づく環境という地域の共通利益に整合させるよう強く求める。