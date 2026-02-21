◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日 スピードスケート 女子マススタート決勝（2026年2月21日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子マススタート決勝が行われ、五輪ラストレースの佐藤綾乃（29＝ANA）は15位に終わり、メダル獲得を逃した。18年平昌五輪の高木菜那の金メダル以来となる日本勢2大会ぶりの表彰台はならなかった。

「正直マススタートはあらためて難しいなと思ったレースだった」

勝負のラスト1周。メダル候補選手のスパートに食らいついたものの、届かなかった。中間ポイントが獲れなかったため、最終順位は15位に沈んだ。「最後のスプリントだけ狙ってメダル獲得を目標にしていたが、それまでのポジション獲りとか思うところはいっぱいあって、それでも強い選手は最後までゴールラインを切っているので、なかなか…言い切れないところはある」と複雑な表情を浮かべた。

集大成で臨んだ3度目の五輪舞台。「なかなか自分の力を出し切れなかったなと思ったり、それでもチームパシュートでメダルを獲ることができたので、消化しきれないところはあるが、メダルを3大会連続で獲れたことに誇りを持っていいのかな」と振り返り、「人に恵まれた環境の中でスケートをやってこれたと思うので、これから感謝を伝えていきたい」と語った。

☆佐藤 綾乃（さとう・あやの）1996年（平8）12月10日生まれ、北海道・厚岸町出身の29歳。ANA所属。3大会連続出場でチームを支える屋台骨。18年平昌大会は21歳73日の金メダリストで当時の冬季五輪日本人女子史上最年少だった。ANAの社員アスリートとして奮闘中。