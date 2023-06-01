伊藤洋輝が途中出場のバイエルン、堂安律が先発のフランクフルトに３−２勝利！ 接戦を制してブンデス３連勝
現地２月21日に開催されたブンデスリーガ第23節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンと堂安律を擁するフランクフルトが前者のホームで対戦した。
伊藤がベンチスタートとなったドイツ王者は立ち上がりから押し込む。14分には細かい連係でゴール前に持ち込み、ディアスのラストパスを受けたムシアラが左足で狙うも、相手にブロックされる。
それでもそれで得たCKから先制点を奪取。16分、ショートコーナーの流れから、ボックス手前の中央でクリアボールに反応したパブロビッチが左足のダイレクトボレーを叩き込んだ。さらに４分後には追加点を奪う。オリーセの右CKをスタニシッチが頭で繋ぎ、最後はケインがヘッドで押し込んだ。
一方、堂安が先発したフランクフルトは終始劣勢が続く。39分にようやく最初のシュートチャンスを迎え、カウンターからバオヤが左足で狙ったが、GKウルビヒにキャッチされた。このままバイエルンの２点リードで前半を終える。
迎えた後半、アウェーチームが反撃に出る。47分、右サイドでボールを受けた堂安が左足でクロスを供給。ダフードが頭で合わせるもゴールの上に外れる。
50分、バイエルンにアクシデントが発生。左サイドバックのデイビスが負傷交代を余儀なくされ、代わりに伊藤が投入される。
60分に堂安が交代となったフランクフルトはその２分後にビッグチャンス。右サイドから上がってきたゲッツェの折り返しに反応したホイルンドは空振り。さらに詰めていたブルカルトが右足で合わせたが、左のポストを直撃した。
ピンチを凌いだバイエルンは68分に追加点を挙げる。敵陣ペナルティエリア手前のやや右寄りでパスを受けたケインが素早い反転から狙い澄ました左足のミドルをゴール左隅に突き刺した。
３点差とされたアウェーチームは76分にPKを獲得。これをブルカルトが決めて1点を返す。さらに86分にはカリムエンドがネットを揺らす。しかし反撃はここまでだった。
このまま試合は３−２で終了し、バイエルンはリーグ戦３連勝。フランクフルトは３試合ぶりの黒星となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
伊藤がベンチスタートとなったドイツ王者は立ち上がりから押し込む。14分には細かい連係でゴール前に持ち込み、ディアスのラストパスを受けたムシアラが左足で狙うも、相手にブロックされる。
それでもそれで得たCKから先制点を奪取。16分、ショートコーナーの流れから、ボックス手前の中央でクリアボールに反応したパブロビッチが左足のダイレクトボレーを叩き込んだ。さらに４分後には追加点を奪う。オリーセの右CKをスタニシッチが頭で繋ぎ、最後はケインがヘッドで押し込んだ。
迎えた後半、アウェーチームが反撃に出る。47分、右サイドでボールを受けた堂安が左足でクロスを供給。ダフードが頭で合わせるもゴールの上に外れる。
50分、バイエルンにアクシデントが発生。左サイドバックのデイビスが負傷交代を余儀なくされ、代わりに伊藤が投入される。
60分に堂安が交代となったフランクフルトはその２分後にビッグチャンス。右サイドから上がってきたゲッツェの折り返しに反応したホイルンドは空振り。さらに詰めていたブルカルトが右足で合わせたが、左のポストを直撃した。
ピンチを凌いだバイエルンは68分に追加点を挙げる。敵陣ペナルティエリア手前のやや右寄りでパスを受けたケインが素早い反転から狙い澄ました左足のミドルをゴール左隅に突き刺した。
３点差とされたアウェーチームは76分にPKを獲得。これをブルカルトが決めて1点を返す。さらに86分にはカリムエンドがネットを揺らす。しかし反撃はここまでだった。
このまま試合は３−２で終了し、バイエルンはリーグ戦３連勝。フランクフルトは３試合ぶりの黒星となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…