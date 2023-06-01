¡Ú½÷»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡Ûº´Æ£°½Çµ¤¬15°Ì¡¡¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¾¡¤Æ¤º¡¡º£Âç²ñ3¼ïÌÜ¤ÇÆ¼1¤Ä³ÍÆÀ
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È ½÷»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È ·è¾¡¡ÊÂç²ñ16ÆüÌÜ/¸½ÃÏ21Æü¡Ë
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£°½ÇµÁª¼ê¤¬15°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤ÏÂè1ÁÈ¤ò1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È1°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Àº´Æ£Áª¼ê¡£
¤½¤·¤Æ·è¾¡¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀèÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢2¼þÌÜ¤«¤é¤ÏÃæÈ×¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±ÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤Ê¤¬¤é¾å°Ì¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹ÃæÈ×¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤ê10ÈÖ¼ê¤«¤é11ÈÖ¼ê¤ò¥¡¼¥×¡£»Ä¤ê2¼þ¤ò¤¹¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤È4°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤Ë¾¡¤Æ¤º15°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£Áª¼ê¤Ïº£Âç²ñ½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï22°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£