日本のメダル数は最多２４個 金５、銀７、銅１２で最終日へ スノーボードが計９個のメダルラッシュ、フィギュアも６個
スピードスケート男女マススタートが終了し、ミラノ・コルティナ五輪のいよいよ最終日を迎える。日本選手団はここまで歴代最多となる２４個のメダルを獲得。２２年北京五輪の１８個を６つ上回るメダルラッシュで冬季五輪通算メダル１００個に到達している。
◆ここまでのミラノ・コルティナ五輪メダル獲得者
◇金メダル（５個）
スノーボード男子ビッグエア 木村葵来
スノーボード女子ビッグエア 村瀬心椛
スノーボード男子ハーフパイプ 戸塚優斗
スノーボード女子スロープスタイル 深田茉莉
フィギュアスケートペア 三浦璃来、木原龍一組
◇銀メダル（７個）
スキージャンプ男子ラージヒル 二階堂蓮
フリースタイルスキー男子デュアルモーグル 堀島行真
スノーボード男子スロープスタイル 長谷川帝勝
スノーボード男子ビッグエア 木俣椋真
フィギュアスケート団体 鍵山優真（男子）、佐藤駿（男子）、坂本花織（女子）、三浦璃来、木原龍一組（ペア）、森田真沙也、吉田唄菜組（アイスダンス）
フィギュアスケート男子シングル 鍵山優真
フィギュアスケート女子シングル 坂本花織
◇銅メダル（１２個）
スキージャンプ男子ノーマルヒル 二階堂蓮
スキージャンプ女子ノーマルヒル 丸山希
スキージャンプ混合団体 小林陵侑、二階堂蓮、高梨沙羅、丸山希
フリースタイルスキー男子モーグル 堀島行真
スノーボード男子ハーフパイプ 山田琉聖
スノーボード女子ハーフパイプ 小野光希
スノーボード女子スロープスタイル 村瀬心椛
スピードスケート女子５００ｍ 高木美帆
スピードスケート女子１０００ｍ 高木美帆
スピードスケート女子チームパシュート 高木美帆、佐藤綾乃、野明花菜、堀川桃香
フィギュアスケート男子シングル 佐藤駿
フィギュアスケート女子シングル 中井亜美