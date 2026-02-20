スピードスケート男女マススタートが終了し、ミラノ・コルティナ五輪のいよいよ最終日を迎える。日本選手団はここまで歴代最多となる２４個のメダルを獲得。２２年北京五輪の１８個を６つ上回るメダルラッシュで冬季五輪通算メダル１００個に到達している。

◆ここまでのミラノ・コルティナ五輪メダル獲得者

◇金メダル（５個）

スノーボード男子ビッグエア 木村葵来

スノーボード女子ビッグエア 村瀬心椛

スノーボード男子ハーフパイプ 戸塚優斗

スノーボード女子スロープスタイル 深田茉莉

フィギュアスケートペア 三浦璃来、木原龍一組

◇銀メダル（７個）

スキージャンプ男子ラージヒル 二階堂蓮

フリースタイルスキー男子デュアルモーグル 堀島行真

スノーボード男子スロープスタイル 長谷川帝勝

スノーボード男子ビッグエア 木俣椋真

フィギュアスケート団体 鍵山優真（男子）、佐藤駿（男子）、坂本花織（女子）、三浦璃来、木原龍一組（ペア）、森田真沙也、吉田唄菜組（アイスダンス）

フィギュアスケート男子シングル 鍵山優真

フィギュアスケート女子シングル 坂本花織

◇銅メダル（１２個）

スキージャンプ男子ノーマルヒル 二階堂蓮

スキージャンプ女子ノーマルヒル 丸山希

スキージャンプ混合団体 小林陵侑、二階堂蓮、高梨沙羅、丸山希

フリースタイルスキー男子モーグル 堀島行真

スノーボード男子ハーフパイプ 山田琉聖

スノーボード女子ハーフパイプ 小野光希

スノーボード女子スロープスタイル 村瀬心椛

スピードスケート女子５００ｍ 高木美帆

スピードスケート女子１０００ｍ 高木美帆

スピードスケート女子チームパシュート 高木美帆、佐藤綾乃、野明花菜、堀川桃香

フィギュアスケート男子シングル 佐藤駿

フィギュアスケート女子シングル 中井亜美