　スピードスケート男女マススタートが終了し、ミラノ・コルティナ五輪のいよいよ最終日を迎える。日本選手団はここまで歴代最多となる２４個のメダルを獲得。２２年北京五輪の１８個を６つ上回るメダルラッシュで冬季五輪通算メダル１００個に到達している。

　◆ここまでのミラノ・コルティナ五輪メダル獲得者

　◇金メダル（５個）

　スノーボード男子ビッグエア　木村葵来

　スノーボード女子ビッグエア　村瀬心椛

　スノーボード男子ハーフパイプ　戸塚優斗

　スノーボード女子スロープスタイル　深田茉莉

　フィギュアスケートペア　三浦璃来、木原龍一組

　◇銀メダル（７個）

　スキージャンプ男子ラージヒル　二階堂蓮

　フリースタイルスキー男子デュアルモーグル　堀島行真

　スノーボード男子スロープスタイル　長谷川帝勝

　スノーボード男子ビッグエア　木俣椋真

　フィギュアスケート団体　鍵山優真（男子）、佐藤駿（男子）、坂本花織（女子）、三浦璃来、木原龍一組（ペア）、森田真沙也、吉田唄菜組（アイスダンス）

　フィギュアスケート男子シングル　鍵山優真

　フィギュアスケート女子シングル　坂本花織

　◇銅メダル（１２個）

　スキージャンプ男子ノーマルヒル　二階堂蓮

　スキージャンプ女子ノーマルヒル　丸山希

　スキージャンプ混合団体　小林陵侑、二階堂蓮、高梨沙羅、丸山希

　フリースタイルスキー男子モーグル　堀島行真

　スノーボード男子ハーフパイプ　山田琉聖

　スノーボード女子ハーフパイプ　小野光希

　スノーボード女子スロープスタイル　村瀬心椛

　スピードスケート女子５００ｍ　高木美帆

　スピードスケート女子１０００ｍ　高木美帆

　スピードスケート女子チームパシュート　高木美帆、佐藤綾乃、野明花菜、堀川桃香

　フィギュアスケート男子シングル　佐藤駿

　フィギュアスケート女子シングル　中井亜美