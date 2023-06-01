オサスナvsR・マドリー スタメン発表
[2.21 ラ・リーガ第25節](Estadio El Sadar)
※26:30開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 19 バランタン・ロンジェ
DF 20 ハビ・ガラン
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
MF 17 アンテ・ブディミル
MF 21 ビクトル・ムニョス
FW 14 ルベン・ガルシア
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 31 D. Stamatakis
DF 3 フアン・クルス
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 41 Íñigo Arguibide
MF 8 イケル・ムニョス
MF 29 アシエル・オサンベラ
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 11 キケ・バルハ
FW 16 モイ・ゴメス
FW 18 ラウール・モロ
監督
アレッシオ・リシ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ アルベロア コカ
※26:30開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 19 バランタン・ロンジェ
DF 20 ハビ・ガラン
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
MF 17 アンテ・ブディミル
MF 21 ビクトル・ムニョス
FW 14 ルベン・ガルシア
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 31 D. Stamatakis
DF 3 フアン・クルス
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 41 Íñigo Arguibide
MF 8 イケル・ムニョス
MF 29 アシエル・オサンベラ
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 11 キケ・バルハ
FW 16 モイ・ゴメス
FW 18 ラウール・モロ
監督
アレッシオ・リシ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ アルベロア コカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります