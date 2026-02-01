ブンデスリーガ 25/26の第23節 ウニオン・ベルリンとレーバークーゼンの試合が、2月21日23:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）、鄭 優営（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、マリク・ティルマン（MF）、イブラヒム・マザ（MF）らが先発に名を連ねた。

12分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。ヤニク・ハベラー（MF）に代わりクリストファー・トリメル（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

28分に試合が動く。ウニオン・ベルリンのアルヨッシャ・ケムレイン（MF）のアシストからラニ・ケディラ（MF）がゴールを決めてウニオン・ベルリンが先制。

ここで前半が終了。1-0とウニオン・ベルリンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ウニオン・ベルリンが1-0で勝利した。

なお、ウニオン・ベルリンは3分にスタンリー・ヌソキ（DF）、10分にヤニク・ハベラー（MF）、44分にアンドレイ・イリッチ（FW）、60分にレオポルド・ケルフェルト（DF）、90+3分にフレデリク・レノウ（GK）に、またレーバークーゼンは83分にヨナス・ホフマン（MF）、88分にロベルト・アンドリッヒ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 01:30:15 更新