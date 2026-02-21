ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は20日（日本時間21日）、メジャー移籍後初実戦となるカブスとのオープン戦で2安打2打点のデビューを飾った。交通事故による大渋滞に巻き込まれて、試合開始15分前に球場に到着するドタバタ劇も「4番・一塁」で出場。3回の第2打席で初安打となる中前打を放ち、4回の第3打席では中越えの2点二塁打で初打点もマークした。

グラウンドに姿を現したのはプレーボール10分前だった。村上は小走りで左翼ポール際から一塁ベンチへ向かう。慌ただしくデビュー戦が始まった。

「オーマイガー！クラッシュ！トラフィック！びっくりした。間に合うか心配だった。12時50分まで車に乗っていた」

苦笑いで明かした舞台裏はこうだ。練習を終え、午前11時15分に八木賢造通訳の車でグレンデールのキャンプ地キャメルバック・ランチを出発した。メサの敵地スローン・パークまでは40〜50分の距離。試合開始は午後1時5分。余裕を持ったはずが、交通事故による大渋滞にはまった。

一度はスタメンを取り消されるも、何とか開始15分前に球場到着。「4番・一塁」で出場し「最初は凄くふわふわした感じ」と初回の打席は二ゴロ。それでも3回に痛烈な中前打でメジャー“初安打”。4回1死満塁では鈴木の守る中堅へ大飛球を放った。太陽と重なりボールを見失い、ワンバウンドでフェンスに達するラッキーな2点二塁打となった。

飛距離は124・4メートル。解析システムではメジャー30球場中16球場で本塁打の判定だ。初回に鈴木が放ったソロ弾の121・6メートルも上回った。「ホッとしてます。試合に出られたこと、しっかりスイングできたことが良かった」とうなずいた。

あわや遅刻のデビューに敵軍の鈴木は「初日からそれはいかんすね」とイジりつつも「慌てず自分のスイングをしていたので凄い。3冠王ですから。僕が教えてもらいたいくらい」と称えた。ただ、ミスを誘う中堅への飛球には「ムネにメールして“あそこに打つのはないよね”って伝えます」と前夜に食事を共にした後輩への“クレーム”で笑わせた。

本塁打した同僚のバットフリップに「やりたい。でも最初はやらないでおきます。ステイ・ハンブル（謙虚を保つ）」と応じ米メディアも笑わせた村上。バットだけでなく英語も板についてきた。 （青森 正宣）

【村上に聴く】

――4回1死満塁で中越え2点二塁打。

「何とか外野まで飛ばしたいなと。いい角度で上がった。入るかなと思ったけれど、風もあったし、ちょっと詰まり気味だった」

――ストライクゾーンの見え方は？

「見えている。ボールはボールと思って見逃せている」

――一塁の守備は？

「1発目にファンブルしてしまったけれど、アウトにできたので良かった」

――日本帰国までに何試合出場予定か？

「多分5試合くらい。自分の状態を上げることに集中していい時間を過ごせたら」