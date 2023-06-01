「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子マススタート・決勝」（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

チームパシュート銅メダルメンバーの佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝は１５位に終わった。

スタートから先頭に立った佐藤。３周目で有力候補のカナダ選手に転倒がある波乱の展開に。中盤は激しいポジション取りの中で中団やや後ろに位置しながら徐々に上位をうかがっていった。

ラスト１周から４番手に上がったが、最後は力尽きた。

３大会連続３度目の五輪を終えた佐藤は「正直、マススタートは難しいなと改めて思ったレース。最後のスプリントだけ狙ってメダルを狙っていた。ポジション取りとか思うところはすごくあって、なかなか言いきれないところはあるのかなと」と悔しさを滲ませながら「なかなか自分の力を出し切れなかったなと思うが、チームパシュートでメダルをとれた。消化しきれないところはあるんですけど、３大会連続でメダルを取れたことを誇りに思っていいのかな」と、うなずいた。集大成と位置づけた大会を終えて「山あり谷ありだったが、そばにずっと支えてくれる人だったり、美帆さんだったり、チームメイトが私のスケート人生を一緒に歩んでくれた道のりだった。本当に私は人に恵まれた中でスケートをやってこれた。これから感謝を伝えていけたら」と、語った。

◆佐藤綾乃（さとう・あやの）１９９６年１２月１０日、北海道出身。釧路北陽高から高崎健康福祉大に進学した。平昌五輪は団体追い抜き金メダル、３０００メートルは８位。北京五輪は団体追い抜き銀メダル、１５００メートル４位、マススタート８位。ＡＮＡ所属。１５７センチ。