ヴォルフスブルクの20歳FW塩貝健人が待望のブンデス初ゴール！途中出場から６分で大仕事
現地２月21日開催のブンデスリーガ23節で、今冬にFW塩貝健人が加入したヴォルフスブルクがアウクスブルクとホームで対戦した。
この試合で、65分から途中出場した塩貝が、待望のブンデス初ゴールを決める。１−１で迎えた71分、右サイドからのクロスを身体を倒しながらゴールに流し込んでみせた。
今冬にオランダのNECから移籍してきた20歳が、出場５試合目で大仕事をやってのけた。
だが、ヴォルフスブルクはその後に２失点。２−３で逆転負けを喫している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】20歳FW塩貝健人が待望のブンデス初ゴール！
この試合で、65分から途中出場した塩貝が、待望のブンデス初ゴールを決める。１−１で迎えた71分、右サイドからのクロスを身体を倒しながらゴールに流し込んでみせた。
今冬にオランダのNECから移籍してきた20歳が、出場５試合目で大仕事をやってのけた。
だが、ヴォルフスブルクはその後に２失点。２−３で逆転負けを喫している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】20歳FW塩貝健人が待望のブンデス初ゴール！