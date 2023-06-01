嬉しいブンデス初ゴールを決めた塩貝。（C）Getty Images

写真拡大

　現地２月21日開催のブンデスリーガ23節で、今冬にFW塩貝健人が加入したヴォルフスブルクがアウクスブルクとホームで対戦した。

　この試合で、65分から途中出場した塩貝が、待望のブンデス初ゴールを決める。１−１で迎えた71分、右サイドからのクロスを身体を倒しながらゴールに流し込んでみせた。
 
　今冬にオランダのNECから移籍してきた20歳が、出場５試合目で大仕事をやってのけた。

　だが、ヴォルフスブルクはその後に２失点。２−３で逆転負けを喫している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】20歳FW塩貝健人が待望のブンデス初ゴール！

 