¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÌøÀ¸ÂÙÆó¡¡Á°Àá£Çµ½é£Ö¤Ç£Ó£Ç½Ð¾ì¸¢¤â¥²¥Ã¥È¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿°ì¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡Ö£Â£Ô£ÓÂçÏÂ¤´¤»£±£²¼þÇ¯µÇ°¥È¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡×¤¬£²£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÌøÀ¸ÂÙÆó¡Ê£´£±¡á»³¸ý¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢£²Ï¢Î¨£³£²¡ó¤Î£±£³¹æµ¡¡£¡Ö¥Ú¥é¤¬ÆÃ¼ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ·±¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¾¯¤·¤·¤«Ã¡¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Á°¸¡¤Ï»²¹Í³°¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÉ¤ÎÈæ³Ó¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥á¥Á¥ã²¼¤¬¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÌ£¤ÎÂ¿§¤Ï¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ¡¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¿å½à¤Î¼ê±þ¤¨¤À¡£
¡¡Á°Àá¤Î²¼´Ø£ÇµÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¤ÇÍ½Áª¤ò¼ó°ÌÆÍÇË¤·¡¢Í¥¾¡Àï¤Ç¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤«¤éÆ¨¤²¤Æ£·²óÌÜ¤Î£ÇµÍ¥½Ð¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë£³·î³÷·´£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤âÆÀ¤¿¡£
¡ÖÃÏ¶èÁª¤Ï¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢½Õ¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£