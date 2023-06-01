¡Ú¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡ÛÃË»Ò·è¾¡¤Ï½øÈ×Èô¤Ó½Ð¤·ÂçÆ¨¤²À®¸ù¤ÎÇÈÍð¡¡¶â¥á¥À¥ë¤Ï1Ëü¡ÈÆ¼¡É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Íª¡¹¤Ä¤«¤à¡¡ ÆüËÜÀª¤Ï¾¡Éé¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡Äº´¡¹ÌÚ10°Ì¡¢µÂ¸Í13°Ì
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È ·è¾¡(Âç²ñ16ÆüÌÜ/¸½ÃÏ21Æü)
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃË»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤«¤é¤ÏÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÃË»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿º´¡¹ÌÚæÆÌ´Áª¼ê¤È¡¢ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÃË»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤â³êÁö¤·¤¿µÂ¸Í°ì±ÊÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢¥è¥ê¥È¡¦¥Ù¥ë¥Õ¥¹¥ÞÁª¼ê(¥ª¥é¥ó¥À)¤¬½øÈ×¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë°µ´¬¤Î³ê¤ê¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥¤¥ó¤ò»ÅÀÚ¤é¤Ê¤¤400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ó¥¯¤ò16¼þ(6400¥á¡¼¥È¥ë)¤·¡¢4¡¢8¡¢12¼þÄÌ²á»þ¤Ë¥È¥Ã¥×3¿Í¤¬³ÍÆÀ½ÐÍè¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¥´¡¼¥ë»þ¤Ë6°Ì¤Þ¤Ç¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ç°Ì¤òÁè¤¦¶¥µ»¡£³ÍÆÀ½ÐÍè¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1°Ì(60ÅÀ)¡¢2°Ì(40ÅÀ)¡¢3°Ì(20ÅÀ)¡¢4°Ì(10ÅÀ)¡¢5°Ì(6ÅÀ)¡¢6°Ì(3ÅÀ)¡¢4¼þ¡¢8¼þ¡¢12¼þ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Î1°Ì(3ÅÀ)¡¢2°Ì(2ÅÀ)¡¢3°Ì(1ÅÀ)¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç¤¬½çÅö¤Ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¡¢4°Ì°Ê²¼¤Î½ç°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿½çÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿¤¤½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
19ºÐ¤Ê¤¬¤éÃË»Ò5000m¤ÇÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï½øÈ×¤ÇÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¡¢»Ä¤ê1¼þÈ¾¤ÇÁ°¤ò»Ç¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÂ¸ÍÁª¼ê¤Ï¡¢½øÈ×¤Ï½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢4¼þÌÜ¤ÎÃæ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤Ë½¸ÃÄ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ2°ÌÄÌ²á¤Ç2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¾å°Ì¤ËÎ¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï11°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥´¡¼¥ë»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³ÍÆÀ½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î2¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤¡¢¾å°Ì8°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¡¢ÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶ä¤Î¥á¥È¥Ç¥¤¡¦¥¤¡¼¥ì¥¯Áª¼ê(¥Á¥§¥³)¤äÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤äÃË»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥ë¥ÄÁª¼ê(¥¢¥á¥ê¥«)¤é¤È°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥ì¡¼¥¹¤Ï½øÈ×¤Ë1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ë¥Õ¥¹¥ÞÁª¼ê(¥ª¥é¥ó¥À)¤ä¥Ó¥¯¥È¥Ï¥ë¡¦¥È¡¼¥×Áª¼ê(¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¼¥ËÁª¼ê(¥¤¥¿¥ê¥¢)¤Î3Áª¼ê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆ°¤¤Ë¸åÊý½¸ÃÄ¤ÏÃ¯¤âÄÉ¤ï¤º¡¢ÍÍ»Ò¸«¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥ËÁª¼ê¤Ï½¸ÃÄ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¡¼¥×Áª¼ê¤È¥Ù¥ë¥Õ¥¹¥ÞÁª¼ê¤¬Âçº¹¤ò¤Ä¤±¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ä¤ê2¼þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ë¥Õ¥¹¥ÞÁª¼ê¤¬°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçº¹¤ÇÍª¡¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¾þ¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¥Ù¥ë¥Õ¥¹¥ÞÁª¼ê¤ËÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥È¡¼¥×Áª¼ê¡£3°Ì¤Ï¥¸¥ç¥Ð¥ó¥ËÁª¼ê¤¬¥¹¥È¥ë¥ÄÁª¼ê¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤«¤ï¤·Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Îº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÈµÂ¸ÍÁª¼ê¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¸åÊý½¸ÃÄ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï10°Ì¡¢µÂ¸ÍÁª¼ê¤Ï13°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£