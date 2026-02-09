お笑いコンビ「オードリー」の春日俊彰が２１日深夜のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演。喉の不調のため約３週間休養することを１８日に発表し、この日の番組を欠席した相方・若林正恭について語った。

春日は「若林さんが喉の治療で３週間、お休みするのが、今週から始まりました。３週間休めば、回復するということなので、私一人でこの番組を支えていこうと思います」と語った。この日の番組は、過去のトークをリバイバル企画として紹介。次週はパンサー尾形、あばれる君をゲストに招いて３人で進行することを発表した。

若林は前回（１４日深夜）の同番組で「（医師によると）声帯がボロボロらしい。ダメージの蓄積だって。ちょっとの乾燥とか鼻炎で声が出なくなる。来週の水曜発表なんだけど、３週間休養するのよ」と報告していた。１８日の所属事務所による発表では「休養期間中は医師の指導のもと、発声を控え、回復に努めてまいります。体調が整い次第、活動を再開させていただく予定です」としている。

翌週の２８日の放送はパンサーの尾形貴弘、あばれる君がゲスト出演するという。