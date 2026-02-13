【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は２０日、各国・地域からの輸入品について、２４日午前０時１分（日本時間午後２時１分）から一律１０％の関税を課すと発表した。

国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づいて発動した「相互関税」などを、連邦最高裁判所が違法と判断したことを受けた措置となる。米政権は、さらなる関税措置の導入に向けた調査も実施する。

判決を受け、ホワイトハウスは２０日、相互関税などの徴収を速やかに終了すると発表した。

新たな関税は、相互関税などの代替措置で、通商法１２２条を根拠に発動する。１２２条は国際収支の深刻な赤字に対処するため、大統領に最大１５％の関税を、原則１５０日まで課す権限を与えている。

今回の関税率は１０％で、期間は今年７月２４日までとなる。牛肉やトマト、オレンジなどの農産物、医薬品、特定の重要鉱物などは関税の対象外となるほか、自由貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）」を結ぶメキシコ、カナダからの輸入品の一部には免除規定を設けている。

米政権は新たな関税を一時的な措置と位置付けており、今後、別の対応を模索するものとみられる。２０日の記者会見でトランプ氏は、不公正な貿易慣行があれば制裁関税を課す通商法３０１条に基づく調査を命じたことを明らかにした。

最高裁は２０日の判決で、米政権が２０２５年、ＩＥＥＰＡを根拠に発動した相互関税と、合成麻薬フェンタニルの米国流入を理由にしたカナダとメキシコ、中国に対する追加関税を違法とした。判決では、最高裁の判事９人のうち保守派を含む６人が違法との判断を支持し、３人が反対した。

審理では、米政権が連邦議会の承認なく関税を課した大統領権限の合法性が論点となった。判決では、憲法上、関税を課す権限は議会にあるとし、大統領が関税を課すには議会からの明確な委任が必要との判断を示した。

ロイター通信によると、相互関税などの措置で、米国に製品を輸入した企業が納めた関税は１３００億ドル（約２０兆円）以上となっている。判決では、徴収済みの関税の返還について判断を示さなかった。企業は納めた関税の返還を求める訴訟を起こしているが、トランプ氏は「今後５年は法廷で争うことになるだろう」と述べ、返還を拒否する構えを見せている。

今回の訴訟で、通商拡大法２３２条に基づく自動車や鉄鋼・アルミニウム製品などへの追加関税は対象外となっており、日本を含む各国・地域からの輸入品への課税は継続される。