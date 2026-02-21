◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日 スピードスケート 男子マススタート（2026年2月21日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケートの男子マススタート決勝が21日（日本時間22日）に行われ、オランダのヨリト・ベルフスマ（40）が中盤から大逃げを敢行し逃げ切りで驚きの金メダルに輝いた。

ベルフスマ、デンマークのビクトハル・トープと中・長距離に強い2選手がレース中盤から大逃げをしかける展開。残り6周になっても3位集団と差が詰まらず場内はオランダとデンマークの応援団による大歓声と他国の応援と悲鳴で騒然。最後まで後続に大差をつけたベルフスマは最後の直線で勝利を確信し、応援をあおる余裕も。ガッツポーズしながらのウイニングランで金メダルのゴールを切った。一緒に逃げたトープも銀メダル。必死に2人を追ったアンドレア・ジョバンニーニ（イタリア）が銅メダルを獲得した。

平昌五輪から採用されたマススート。五輪の舞台での大逃げ金メダルは史上初となった。ベルフスマは14年ソチ五輪男子10000メートルで金メダル、5000メートルで銅メダルを獲得。平昌でも10000メートルで銀メダルに輝き、今大会の10000メートルで2大会ぶりに銅メダルを獲得していた。

日本勢は佐々木翔夢（20＝明大）が10位、蟻戸一永（23＝ウェルネット）は13位に終わった。