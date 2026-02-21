◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日 スピードスケート 男子マススタート（2026年2月21日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケートの男子マススタート決勝が21日（日本時間22日）に行われ、佐々木翔夢（20＝明大）、蟻戸一永（23＝ウェルネット）の男子日本勢のメダル獲得はならなかった。

オランダ、デンマークの長距離に強い選手2人がレース中盤から逃げる展開。日本勢の2人は様子をうかがっていたが、最後まで先頭集団には追いつけなかった。

結果、オランダのベルフスマが最後まで逃げ切って金メダルを獲得。佐々木は10位、蟻戸は13位に終わった。

佐々木は昨年11月のW杯第1戦で、男子5000メートルの日本新記録を樹立した伸び盛りの20歳。ショートトラックの経験もあり、コーナリングにも定評があったが、表彰台には上がれなかった。

蟻戸も男子1500メートルでは1分47秒45で26位。雪辱を期し臨んだものの、メダルには届かなかった。

佐々木は準決勝第1組2位。蟻戸は第2組8位だった。

▼佐々木「メダル獲れなかったのは悔しい。五輪で逃げが成立するとは思っていなかった。第2集団の中で、銅メダルの位置でゴールしないと金はない。実力不足だった」

▼蟻戸「最初から後ろにいて、逃げる瞬間を分かっていたので、後ろについていけなかったのが大きかった。マススタートは展開を読めた人が勝てる。力がない分、追うか迷った。自分の覚悟がなかった」