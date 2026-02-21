◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日 スピードスケート 女子マススタート1回戦（2026年2月21日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子マススタート1回戦が行われ、堀川桃香（22＝富士急）は2組12位に終わり、上位8人が進む決勝に進めなかった。

「悔しい結果になったが、やり切って、自分の出せるところまで出せたので悔いはない」。息を切らしながら、晴れやかな表情を浮かべた。

1回戦2組で登場。8周目、12周目とペースを上げたもののポイントを獲得できず、苦しいレース展開となった。「最終（順位）では行けないと分かっていたので、途中のポイントを獲ろうと思っていたが、思ったような展開がこなくて、狙っていたレースができなかった」と残念がった。

堀川は団体追い抜きで銅メダルを獲得。しかし、1500メートルで26位、3000メートルで18位と個人種目では不完全燃焼。23年のW杯最終戦で初優勝を飾ったマススタートでの上位を狙ったが、1回戦敗退に終わった。

高校生で出場した北京五輪から4年。「有観客で家族も見に来てくれてメダルも獲れて、銅メダルは悔しいけど、メダルを獲れたことで応援して下さった方々に結果で恩返しできたのかなと思う」と2度目の大舞台を振り返り、「この五輪は悔しい思いをたくさんしたので、次の4年後の五輪で悔しい思いじゃなくてうれしい思いで終われるように、この4年頑張って行きたい」と力を込めた。

☆堀川 桃香（ほりかわ・ももか）2003年（平15）7月10日生まれ、北海道大樹町出身の22歳。富士急行所属。実家は酪農業「堀川ファーム」を営む。平昌大会の金メダルを現地観戦し「自分も頑張ろう」と思った。女子長距離界の新エースは今季から高木の「チーム・ゴールド」に合流。