３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表に選出されていたパドレス・松井裕樹投手（３０）が左脚付け根の張りのため、出場辞退を申し入れたことが２１日、分かった。西武・平良海馬投手（２６）、阪神・石井大智投手（２８）に次いで３人目となる救援陣辞退のアクシデント。中日・金丸夢斗投手（２３）が追加招集の最有力候補とみられる。

またしても、侍ジャパンに激震が走った。井端監督の下で連覇を狙う３月のＷＢＣで、救援陣のリーダー役を担うはずだった松井が出場辞退を申し入れたことが判明した。

順調な調整を続けてきたが、１９日（日本時間２０日）の米アリゾナ州ピオリアのキャンプで暗転した。初の実戦形式に登板も、２１球を投げた時点で左脚付け根の張りを訴えた。「これ以上投げたら悪くなる」と緊急降板して、練習を切り上げた。

一夜明けて、２０日（同２１日）は患部をかばう様子もなくクラブハウス内を歩行し「これから（状態の）チェックです」と説明したが、パドレス・スタメン監督は「（ＷＢＣで）健康な状態で投げるのは厳しいだろう」との見解を示した上で、「今後のことはコーチらと相談後、彼が決断する」と語った。その後、松井自身がＷＢＣまでの完全回復は不可能と最終的に判断したもよう。侍ジャパンサイドに自ら下した出場辞退の決断を伝えた。

宮崎事前合宿開始前の平良、石井、そして今回の松井と、故障による救援陣辞退ドミノはまさしく異常事態だ。松井は１７、２３年とＷＢＣに出場し今回出場すればメンバーで唯一の３度目となるはずだった。パドレス入団１年目の２４年に苦労したピッチクロックにも順応。昨季途中から手応えをつかんだスイーパーも携えて、今大会では、経験を若い選手に伝える立場であり、大勢らとともに、勝利の方程式としてフル回転が期待されていただけに、大きな痛手となる。

追加招集の最有力候補には中日の金丸が浮上した。１０日（同１１日）に発表された予備登録選手に入っており、緊急合流にも支障はなさそうだ。井端監督は、２４年３月の欧州代表との強化試合に当時関大３年だった左腕を招集するなど高く評価。昨年１１月の韓国との強化試合でもメンバー入りし、ピッチコムやピッチクロックなどを経験している点は大きい。大会開幕前の相次ぐ離脱はピンチには違いないが、結束を強めて乗り切るしかない。