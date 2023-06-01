◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー（２１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）２１日＝ペン・宮下京香】男子スキークロスが行われ、２大会連続出場の古野慧（Ｕ―ＮＥＸＴ ＨＤ）が４位となった。男女通じて同種目初のメダルは逃したが、日本勢過去最高順位を記録した。

４人で行われた決勝は、４位からゴール直前の滑りで追い込み、表彰台に迫ったが、３位とはわずか０秒０８差、数十センチ及ばなかった。レースを終えると、雪が降りしきる中、悔しさから涙。「悔しいです。最後取り切れなかったのが悔しい」を声を震わせた。

小学１年から夏は自転車のＢＭＸ、冬はアルペンスキーに取り組んだ。ＢＭＸでは世界選手権７位入賞の腕前だ。小学４年の時にスキークロスに出合い、高校１年時の１５年から海外のレースに参戦。１６年から日本代表に入り、２１年世界選手権で２９位、２３年大会９位。初出場した北京五輪は２６位だった。Ｗ杯はトップ１０が過去に２度で２４年２月のバクリアニ大会で自己最高８位に入っている。

◆古野に聞く

―今の心境は。

「最後、あと一歩のところまできて取れなかったのが悔しい」

―メダル候補ではないが、メダルを狙うと話していた。

「ランキング的にもメダル候補でもなかったと思う。ただ、自分の中でこのコースは得意だなと思ってたし、公式トレーニングや今日の予選を含めてすごくいいタイムでこられてた。メダルというのを強く思ってこられたので、１回戦からうまく勝ち上がれた」

―決勝はスタートで出遅れたか。

「準決勝以降、疲労もすごくあって、僕だけじゃなく他の選手もあったけど、そこが出切れなかったのはあった」

―先行逃げ切りではない中で、粘って追いついた。

「昨日の女子を含めてレース展開を見てて、スタートだけじゃない、いろいろ抜くとこをはあった。後ろでも焦らずいこうとコーチとも話してた。出られなかったのは残念だったけど、意外と冷静に狙えるところを伺いながら滑ることがｄけいた。ただ、決勝はそれがちょっと届かなかった」

―３位と０秒０８差だった

「２位、３位、４位は接近戦になって、自分も届くかなとも思ったけど、最後本当にちょっと足りなかった。悔しいです」

―北京五輪から成長を示せたか。

「前回大会はスタート直後に転倒して、すごく悔しい結果だった。４年間、自分なりにトレーニングとかいろいろして成長を感じたし、そういった姿を家族、いろんな方に見せられた」

―技術的な成長とは。

「本当に多くのことにトライした。体を大きくしてパワーをつけるのは１つあるし、得意のスタートの部分を技術を向上させてきた。ここ１〜２年はスタートは出られるようになったけど、そこから抜かれる展開がすごく多くて、ライン取り、戦術をコーチとも相談してやってきた。あとは単純に１人で滑る速さをつけることができたので、予選とか好タイムでいけたと思う。１つ１つ課題をクリアしながらできた４年間だった」

―兄・哲也コーチが作ったスタート台が生きた。

「スタートの部分が得意としてるところでしたし、１回戦、２回戦はスタートで前に出られたので、そこはすごく生きたと思う」

―兄と２人で作ったのか。

「兄と作ったものもあるし、他のコーチとかいろんな人に助けてもらいながら作ったものがある」

―合うと感じる部分は。

「スタート直後に細かい２連があるけど、自分が得意としてるスタートの形状なので、そこはラッキーだった」

―幼少期のＢＭＸの経験は生きたか。

「このスタートに関してはないけど、全体的にスキークロスとＢＭＸは似ているので、その動きは幼少の頃からＢＭＸをやってたのがすごく生きてる」

―メンタル面。

「今日も緊張はしたけど、緊張をうまくいいパフォーマンスに持って行くように、過度な緊張にならないところは成長を感じた」

―五輪で４位。

「今は悔しさしかない。とはいえ、Ｗ杯を含めてベストリザルトになったので、こういった大舞台で結果を出せたのは、悔しさの方が圧倒的に多いけど、誇れることだと思う」

―次の五輪へ。

「あまり先のことは考えてなかったけど、今回、メダルを一番大きな目標にやってきたつもりっだったので…。ただ、４年後にメダルを取れるようにまた頑張りたい」

―２回目の五輪。

「悔しさは今回の方が圧倒的に大きい。４年前と比べると大きく成長できた。自分のキャリアの中ですごくいい経験になった」

―苦い思い出は払拭できたか

「う〜ん…。そうですね、スタート直後に転んでしまった経験自体は今回、フラッシュバックすることもなかった。そういった意味では、払拭できたかなと思う」

―観客がいる五輪は。

「すごく力になりました。ただ、スタートのところはあまり観客が見えるところではないので、意外とと集中はできてた。家族を含めて応援に来てくれてたので、すごく力になった」

―大雪が降り、滑らない状況だった

「１本１本、コース状況が変わり、ジャンプが届かなくなったりする難しさはあった。コーチからも情報が入り、うまく調整できた」

―悪天候は追い風になったか。

「状況は全員一緒だったので、あまりどうこうはなかった。自分はスローレースの方が得意なので、ちょっと有利になったかもしれない」

―兄・哲也コーチと作ったスタート台でどれくらい練習したか。

「定期的にやってたわけじゃないけど、スキークロスを本格的に始めた高校生の時からずっとやってた。コースを作ってる時、春が多いけど、一日中やってた」

―兄との練習。

「兄はシーズンを通して着いてるわけではないけど、昔からやってた感じはあるので、情報がズレるようなところもないので、信頼感や心強さはある」