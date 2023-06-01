お笑いコンビさらば青春の光の東ブクロのモノマネ芸人「ニセブクロ」として知られる膝小僧お仕置きストしんぺーが21日、さらば青春の光の公式YouTubeに投稿された最新動画に登場し、結婚したことを発表した。

この日投稿された動画では、さらば青春の光のチャンネル内で結婚や熱愛、離婚を発表する芸能人を募集。Xで呼びかけ、さらば青春の2人が事務所で待ち、訪れた人の肩書によって祝儀を渡す企画を実施した。

森田哲矢が「誰も来えへん可能性があるから」と心配する中事務所のインターホンが鳴り、ドアの外で待っていたのがニセブクロだった。ニセブクロは過去にも同YouTubeチャンネルに登場しており、TBS系「ラヴィット！」でもさらば青春の光と共演してクオリティーの高い声マネを披露するなど、ファンには知られた存在だった。

東ブクロから「あんのかホンマに？何か？」と聞かれ、ニセブクロは「僕あの〜、結婚しました。結婚したんで来ました」と答え、左手薬指の指輪も披露。2人を驚かせた。「これ、ホンマです。まさかのタイミングだったので。発表はまだしてないんですよ」と言い、今年の1月13日に結婚したと明かした。

お相手と婚姻届を持った証拠写真も披露した。仲のいいピン芸人、お見送り芸人しんいちが婚姻届にサインしたという。「テレビとか、さらばさんのチャンネルとか、デカいところで発表できたらなっていうのがあって。まさにこのチャンスがきたんで、今しかないと思ってすぐ着替えてきました。家おって、5分で着替えて…」と興奮気味に語った。

あらかじめ決められた祝儀の金額で、「モノマネ芸人」は1万円だったため、森田から1万円のご祝儀をゲット。約3年の交際を経ての結婚という。事務所は驚きとともに祝福ムードになったが、森田は「ニュースになるんか？」「ただ、まぁ（バリューが）弱い…。これはさすがに」「カットの可能性がある。やらせ疑われるんで」とイジった。ニセブクロが事務所から出る際に森田は「ありがとうな〜。お幸せに〜」と温かい言葉をかけたが、その後も「弱いて。ニュースにはならんで」と苦笑していた。

ニセブクロは自身のXでも動画の告知をする森田の投稿を引用リポストし「自分もいきました！！！どんな感じになってるかぜひみてください！！！」と呼びかけた。