◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子マススタート１回戦が行われ、佐藤綾乃（ＡＮＡ）が１組１位で各組上位８人による決勝進出を決めた。堀川桃香（富士急）は２組１２位で敗退した。

今大会を最後の五輪と公言している佐藤はラスト１周でペースを上げ、巧みなレース運びで１位突破。初実施だった１８年平昌五輪で金メダルに輝いた高木菜那以来の表彰台へ、弾みが付くレースとなった。

この種目は五輪初出場の堀川は中間ポイントを狙いにいったタイミングで取れず、体力を消耗する苦しい展開となった。着順でも上位８人に入れなかった。

◆マススタート １８年平昌五輪から採用された種目。男女とも最大３０人が２組に分かれて１回戦を行い、組の上位８人が決勝進出。決勝は１６人で行う。出場選手は一斉にスタートし、１６周（６４００メートル）を滑る。ゴール順位のポイントのほかに、４周ごとにポイント（１位５点、２位３点、３位１点）が加算されるため、着順と順位が違うケースもある。ただ、メダルは決勝のゴール時の順位で決まる。