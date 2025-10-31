米大リーグ公式サイトが２１日（日本時間同日深夜）、ワールドシリーズで史上ただ一人第７戦でサヨナラアーチを放ったビル・マゼロスキー氏が２０日に亡くなったと報じた。８９歳だった。

８度のゴールドグラブ賞に輝いたマゼロスキー氏はパイレーツの名二塁手だった。同氏は１９６０年、３勝３敗で迎えたヤンキースとのワールドシリーズ第７戦。９―９と追いつかれた９回に左翼席にサヨナラアーチをたたき込んだ。そのシーンは幾度となく映像で流れ野球ファンの誰もが知る選手でもあった。

マンフレッド・コミッショナーは「６５年以上にわたり、野球史上最高のホームランの代名詞でした」と声明で述べた。「１９６０年のフォール・クラシック（ワールドシリーズの意味）で、彼のバットはシリーズ初のサヨナラホームランを放ちましたが、２００１年に野球殿堂入りを果たしたのは、ビルの守備の腕前でした。パイレーツの選手として活躍した彼は、殿堂入り事務局長のブランチ・リッキーの指導の下、二塁手として８度ゴールドグラブ賞を受賞しました。ビルは、守備で防いだ得点が、打ち込んだ得点と同じくらい重要であることを理解していました」と名手の死を偲んだ。