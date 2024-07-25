◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日 スピードスケート 女子マススタート1回戦（2026年2月21日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子マススタート1回戦が行われ、佐藤綾乃（29＝ANA）は1組1位で上位8人が進む決勝に進んだ。堀川桃香（22＝富士急）は2組12位で1回戦敗退となった。

1組に登場した佐藤は、序盤からいい位置につけ、ラスト2周でスパート。トップでゴールし、危なげなく決勝に駒を進めた。

団体追い抜きでは平昌で金、北京で銀、今大会で銅と3個のメダルを獲得したが、個人種目での表彰台はまだない。最後の五輪、ラストレースで有終の美を飾る。

堀川は佐藤とともに団体追い抜きでは銅メダルを獲得したものの、1500メートルで26位、3000メートルで18位と個人種目では不完全燃焼。23年のW杯最終戦で初優勝を飾った同種目での上位を目指していたが、1回戦敗退に終わった。

◇マススタート 大勢の選手が一斉にスタート、レーンに関係なく滑り、400メートルトラックを16周（6400メートル）で順位を競う。1回戦の上位8人ずつが勝ち上がり、決勝は16人で戦う。1〜3位はゴールした順で順位が決まり、4位以下は4周ごとの順位に応じて獲得するポイントの合計で決まる。