¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê£´£·¡Ë¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¾åÃ«º»Ìï¤ÎÃø½ñ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃ«¤Ï£²£°Æü¤Ë¼«¿È½é¤Î¼«ÅÁ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤òÈ¯Çä¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÃ«¤Ï¡¢ºòÇ¯£··î¤«¤é£¹·î¤ËÀîÅç¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡×¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¡¢¾åÃ«¤Î½ñÀÒ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡Ö¾åÃ«º»Ìï¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁ¤ò°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¶ìÇº¤âÌÂ¤¤¤âÁ´ÉôÇø¤±½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê¤À¤¹¤È¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é½Ð²ñ¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¸÷¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Á´¤ÆÉð´ï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³ÐÀÃ¡¢ÃæÌî¤¿¤à¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤Þ¤ÇÁ´¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¡×¤È¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ¡£¡ÖÆÉ¤ó¤À¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä°ìºý¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£