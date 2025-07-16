◆米大リーグオープン戦 エンゼルス―ドジャース（２１日、米アリゾナ州テンピ＝ディアブロスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日午前５時１０分開始予定）、オープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で大会２連覇を狙う侍ジャパンで、投打の柱を担う２人が、オープン戦初戦を迎える。ＷＢＣでは投手として登板せず、打者に専念する大谷は、ここまで、４度ライブＢＰ（実戦形式の練習）で打席に立ち、１０打席で９打数２安打。例年以上のスピードで調整している。

ドジャースに移籍してからの２年間、オープン戦初戦では本塁打を放ってきた大谷。アリゾナ州内で敵地でのオープン戦に出場するのは、球場を共有するホワイトソックス戦で敵地扱いになった試合をのぞくと、移籍後初だが、２３年まで慣れ親しんだエンゼルスの本拠地で今季１号に期待がかかる。

山本は２年連続でオープン戦の開幕投手を担う。３月のＷＢＣでは６日の１次ラウンド初戦・台湾戦（東京ドーム）での先発が予想され、限られた試合の中で調整していくことになる。

◆これまでの大谷のオープン戦初戦成績

▽１８年 １打数１安打１打点

▽１９年 出場なし

▽２０年 ２打数無安打

▽２１年 ３打数２安打

▽２２年 ２打数１安打１打点

▽２３年 ３打数１安打

▽２４年 ３打数１安打２打点（１本塁打）

▽２５年 ３打数１安打１打点（１本塁打）