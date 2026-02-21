ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「一緒に受験しようよ！」ってママ友に言われましても…強引に受験に… 「一緒に受験しようよ！」ってママ友に言われましても…強引に受験に引きずり込まれたけど逃げられる!? 「一緒に受験しようよ！」ってママ友に言われましても…強引に受験に引きずり込まれたけど逃げられる!? 2026年2月21日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ ママ友とは気が合い、子ども同士も仲良しで良好な関係を築いていました。しかし彼女の「お受験スイッチ」が入った途端、我が家まで無理やり塾の体験に誘うようになり…!?仲の良かった彼女はもういません。そこには「受験」という魔物に取り憑かれた別人がいるだけ。 わかり合えない価値観の押し付けは、泥沼の愛憎劇へと突き進んでいきます…。＞＞ 【まんが】受験を強要するママ友 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】受験を強要するママ友 「弟がヤバい婚約者を連れてきた…」家族みんなが静まり返った悲劇の日になった理由とは 「ヤバ…夫にバレる！」推し活で散財したのがバレたら夫はなんて言う!? 夫だってゴルフで満喫してるからいいよね？