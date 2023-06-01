AKB48は、猫の日である22日、AKB48とSKE48の若手精鋭メンバーで構成された7人組ユニット「令和のニャーKB」による「アイドルはウーニャニャの件」のミュージックビデオ（MV）を公開した。

2015年、島崎遥・松井珠理奈・宮脇咲良・川栄李奈らで構成された「ニャーKB withツチノコパンダ」による「アイドルはウーニャニャの件」が、アニメ「妖怪ウォッチ」エンディングテーマとしてリリースされた。攻めた歌詞でありながら、キャッチーな“ウニャウニャよ〜”のフレーズとキュートな振付で話題を集めた。

昨年、同楽曲がTikTok上で突如再注目を集め大流行。数多くのUGC動画が投稿され、“#ウーニャニャ”関連動画は大きな盛り上がりを見せた。この再ブームを受け、11年ぶりに、AKB48とSKE48の現役メンバーによる「令和のニャーKB」プロジェクトの始動が決定した。

2月13日、7人の後ろ向き集合写真をAKB48公式Xに投稿し、毎日1人ずつ参加メンバーを発表。同20日で全メンバー7人が解禁＆ティザー映像が公開されると、AKB48グループのファンのみならず、以前に妖怪ウォッチを観ていた世代からも「アツすぎる」「ど世代すぎて懐かしくて泣けてきた」「令和のニャーKBビジュ強すぎない？」と一気に期待が高まっている。

メンバーは以下の通り。

◆AKB48メンバー（4人）

伊藤百花（19期生）最新シングル「名残り桜」センター。SNSで万バズを連発する注目の新世代エース。

川村結衣（19期生）「名残り桜」初選抜メンバー。

近藤沙樹（20期研究生）AKB48最年少の13歳。指原莉乃作詞曲「初恋に似てる」で、指原に直々にセンターを指名された逸材。

森川優（21期研究生）昨年12月、日本武道館で開催された20周年コンサートでお披露目されたばかりの新星。

◆SKE48メンバー（3人）

大村杏（11期生）最新シングル「サンダルだぜ」でセンターを務める、SKE48の次世代エース。

野村実代（8期生）選抜常連としてグループを支える実力派。“アイカツ体系”と評される異次元のスタイル。

森本くるみ（11期生）フレッシュな魅力で注目を集める若手メンバー。