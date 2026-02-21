平河悠が右サイドを駆け上がり同点弾を演出も…英2部日本人対決は斉藤光毅所属のQPRが制す
チャンピオンシップ（イングランド2部）第33節が21日に行われ、ハル・シティとクイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）が対戦した。
平河悠が今冬に加入したハルは、ここまで勝ち点「55」を積み上げ、プレミアリーグ昇格プレーオフ圏内の4位に位置。対する斉藤光毅が所属するQPRは14位。中位にいながらも、現在のチャンピオンシップは混戦模様となっており、3位〜6位までに与えられる昇格プレーオフ出場権も十分狙えるところにいる。
平河と斉藤がともにスタメン出場を果たした一戦は、21分に敵地に乗り込んだQPRがCKから先制する。それでもハルは39分、カウンターから平河が右サイドを駆け上がると、ライン際からクロス。これを相手DFとGKが処理しきれず、ジョー・ゲルハートの前にこぼれ、ゲルハートは押し込み、同点に追いつく。
後半に入り、終盤まで時計の針が進むと、迎えた84分にQPRが勝ち越しに成功。途中出場のダニエル・ベニーが強烈なミドルシュートでネットを揺らし、QPRが一歩前に出る。さらに後半アディショナルタイムにもQPRは追加点を奪い、敵地で3−1で勝利を収めた。なお、平河は58分、斉藤は90＋3分までプレーした。
次戦、ハルはダービー・カウンティとQPRは松木玖生が所属するサウサンプトンと24日にそれぞれ対戦する。
【スコア】
ハル・シティ 1−3 クイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）
【得点者】
0−1 21分 オウンゴール（QPR）
1−1 39分 ジョー・ゲルハート（ハル・シティ）
1−2 84分 ダニエル・ベニー（QPR）
1−3 90＋5分 リチャード・コネ（QPR）
