２０日、重慶市の十八梯伝統風貌区でパフォーマンスを見る人たち。（重慶＝新華社記者／唐奕）

【新華社重慶2月21日】中国重慶市の観光名所、十八梯（じゅうはちてい）伝統風貌区がランタンやさまざまな飾りに彩られ、新春の雰囲気に包まれた。訪れた人々は、古い街並みを歩き、重慶独特の春節（旧正月）風情を楽しんでいる。

２０日、十八梯伝統風貌区を散策する人たち。（重慶＝新華社記者／唐奕）

２０日、十八梯伝統風貌区のレストランで、ギターの弾き語りをする人。（重慶＝新華社記者／唐奕）

２０日、十八梯伝統風貌区で写真を撮る人たち。（重慶＝新華社記者／唐奕）

