２１日、１９７年の歴史を持つ老舗「老辺餃子館」で餃子を包む料理人たち。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

【新華社瀋陽2月21日】中国の多くの地域では、旧暦の1月5日（今年は2月21日）に餃子を食べる習慣がある。遼寧省瀋陽市の餃子店でも多くの人が邪気払いや開運を願う「福餃子」を味わい、新年の幸福を祈った。

２１日、餃子を包む「老辺餃子」伝統制作技芸第５代伝承者の鄭春香（てい・しゅんこう）さん。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

２１日、老舗餃子店「老辺餃子館」で餃子を包む料理人。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

２１日、餃子の蒸し状況を確認する「老辺餃子」の伝統制作技芸第５代伝承者、鄭春香さん。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

２１日、「老辺餃子館」の店内で餃子を運ぶ店員。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

２１日、「老辺餃子館」で餃子を食べる人たち。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）