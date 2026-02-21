グラビアアイドルちとせよしの（26）が21日、自身のインスタグラムを更新。カレンダーカットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「ちとせよしのカレンダー2026発売決定 来月3／8（日）に2026年4月〜2027年3月までの壁掛けカレンダーが発売されます」と報告した。

デコルテを露出した白のワンピースに麦わら帽子をかぶったショットや、黄色のボーダー柄や緑のストライプ柄の水着ショットなどを公開。「毎月めくれる、よしのプロデュース衣装のポップなカレンダーになってます！ 衣装をちょっぴり公開笑 ぜひおうちに飾って毎日目を合わせてね〜」と自慢のくびれなど、曲線美を披露した。

また、発売日の3月8日に東京・秋葉原でイベントを開催することなども告知した。

ファンやフォロワーからも「超カワイイ」「カエル可愛すぎる」「蛙よしのんいいねえぇ」「迫力ボディ」「麦わら帽子が似合いすぎ」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。