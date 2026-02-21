「超可愛い」「優勝レベル」“勝利の女神”の美女モデルが現地で清水を応援
清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが21日、現地観戦したことを自身のインスタグラム(@loveanyu_official)で報告した。
清水は同日にIAIスタジアム日本平で開催されたJ1百年構想リーグWEST第3節でヴィッセル神戸と対戦。前半に相手が退場者を出して数的優位になると、後半にFWオ・セフンがPKで挙げた1点を守り抜き、1-0で吉田孝行監督体制初勝利をつかんだ。
広瀬さんは「1百年構想リーグ初勝利!!! vs #ヴィッセル神戸 エスパルス記念すべき今季第1号ゴールはオセフン選手 不可能を可能にするストライカー!改めておかえりなさい サッカー観戦日和な1日でした 吉田清水最高ーーー ロコロコ〜」と喜びを綴り、複数の写真を投稿。清水のユニフォームと手袋を身に着けてポーズを取る姿など、当日の様子がカメラに収められている。
コメント欄では「勝利の女神!」「めちゃくちゃ可愛い」「本日もべっぴんさん」「ユニフォーム姿、超可愛い」「魅力満載 最高綺麗の美人」「可愛さMAXだよ〜」「相変わらずめっちゃ綺麗で可愛い」「優勝レベル」「現地応援お疲れ様でした」などの声が上がった。
