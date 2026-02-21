「じゃがいも」のビタミンCは加熱しても壊れにくい？栄養を管理栄養士が解説！

じゃがいもの効果とは？メディカルドック監修医がじゃがいもの含まれる栄養素などを解説します。

監修管理栄養士：

寒河江 陽子（管理栄養士）

保育園栄養士や給食委託会社の栄養士として給食管理業務と食育活動に携わる傍ら管理栄養士資格を取得。現在は老人介護保険施設の管理栄養士として、栄養管理業務に従事。高齢者に向けた食事のサポートを軸に、その人らしい生き方を最後までできるように在宅復帰と在宅療養を支援できる管理栄養士を目指して活動している。

「じゃがいも」とは？

原産地は、南アメリカの中央アンデス高地。植物分類学上はナス科に分類される野菜の一種です。旬は５～６月と９～１２月の２回。地下にある茎の先端にでんぷんなどの栄養分を蓄えて大きくなったものです。メークインや男爵など品種も豊富です。

じゃがいもに含まれる栄養素

100g当たり炭水化物17.3g、ビタミンC28mg、カリウム410mg、食物繊維8.9mg、ビタミンB群（B1、B2、B6、ナイアシン）、ミネラル（リン、マグネシウム）等が含まれています。

炭水化物

炭水化物は唾液や消化酵素によってブドウ糖に分解され、身体や脳のエネルギーとして利用されます。摂り過ぎると脂肪として蓄積されます。

ビタミンC

ビタミンCは、抗酸化作用とコラーゲンの合成に関与する働きがあり、体内の老化を防ぎ皮膚や粘膜を健やかに保つために必要な栄養素です。

じゃがいもに含まれるビタミンCは、でんぷんに包まれているため加熱しても壊れにくく効率よく摂取することができます。

カリウム

カリウムには体液の浸透圧をナトリウムと拮抗してバランスを保つ働きがあり、体内のナトリウム量の調節をします。筋肉の収縮や神経の伝達を正常に保つ働きに関与しています。また、カリウムは腎臓でのナトリウムの再吸収を抑制して、尿中への排泄を促進するため、血圧を下げる働きがあります。

食物繊維

食物繊維は、腸内環境を改善する働きがあり、水分を吸収して便をやわらかくし排便を促します。また食後の血糖値上昇を抑える作用、コレステロールを吸着して体外に排出する作用もあり、生活習慣病の発症率と死亡率が低くなることが報告されています。

ビタミンB群とミネラル

ビタミンB群はエネルギーの産生と代謝の補酵素に必要な栄養素です。ミネラルも糖質、脂質、タンパク質の代謝に関与しており、体内で合成できないため食事から摂取する必要があります。体内での代謝を助ける酵素の補助や身体の構成要素と調整に関与しています。

「じゃがいもの効果」についてよくある質問

ここまでじゃがいもの効果を紹介しました。ここでは「じゃがいもの効果」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

じゃがいもは毎日食べても大丈夫なのでしょうか？

寒河江 陽子

問題ありません。和洋中いろいろな料理に使え、主食にも副菜にもなれる食品です。煮る、蒸す、揚げるなど調理法を変えて楽しむことができます。

じゃがいもと白米どちらが太りにくいですか？

寒河江 陽子

同じ量を食べるなら、じゃがいもの方がエネルギー量(カロリー)が低いので太りにくいといえます。味付けや調理にマヨネーズやバターなど油を使用するとエネルギーが過剰になってしまうので注意が必要です。

まとめ

いろんな料理に使え、栄養豊富なじゃがいも。野菜の中でも炭水化物が多いので主食の代わりにもなります。食べ過ぎには注意が必要ですが、他の食品と組み合わせて色々な料理に挑戦してみてください。

