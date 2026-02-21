¡ÚS¥¹¥±¡¼¥È¡ÛÃË»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡¡º´¡¹ÌÚæÆÌ´¡¢µÂ¸Í°ì±Ê¤È¤â¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè16Æü¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¡ÃË»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃË»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È½à·è¾¡¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ïº´¡¹ÌÚæÆÌ´¡Ê20¡áÌÀÂç¡Ë¤ÈµÂ¸Í°ì±Ê¡Ê23¡á¥¦¥§¥ë¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Âè1ÁÈ¤Ë¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2´§¤Î¥¹¥È¥ë¥Ä¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â»²²Ã¡£Áª¼ê¾Ò²ð»þ¤Ë¤Ï¾ìÆâ¤«¤é´¿À¼¤âÊ¨¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏºòÇ¯11·î¤ÎWÇÕÂè1Àï¤Ç¡¢ÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î20ºÐ¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÃæÈ×¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¥é¥¹¥È¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ2°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÂ¸Í¤ÏÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï1Ê¬47ÉÃ45¤Ç26°Ì¡£Àã¿«¤ò´ü¤·Î×¤ó¤Àº£²ó¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò2ÅÀ³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï8°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÁÈ¤Î¾å°Ì8Áª¼ê¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢µÂ¸Í¤È¤â¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿¡£