µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤ÈÂÎ¸³¤·¤¿¼ÖÃæ¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¡¡Ö¡È¥¥ã¡Á¤Ã¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¥Ð¥¿¡¼¥ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×
2026Ç¯1·î1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯3·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡Ù¤¬21Æü¡¢ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°¦¤·¤¿¼Ö¤ä¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1967Ç¯¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢TBS¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¡¢¡ØÎÁÍýÅ·¹ñ¡Ù¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ø½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢1985Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤ÎºÇ½ª»î¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤ØÆþ¹»¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ×ÊÆ¤µ¤ó¡£¤¹¤°¤ËÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂç³ØÆþ¤Ã¤¿¤é¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ËÇ®Ãæ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÙ¶¯¤âÁ´Á³¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£·ë¶ÉÌÈµö¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬2Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø»þÂå¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾¤Î¥Ð¥¤¥È¤òÂ¿¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼óÅÔ¹âÂ®¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢1¹æÀþ¤¬¡£¶äºÂ¤ÎËÜÄ®¤¢¤¿¤ê¤«¤éÊ¿ÏÂÅç¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¡£¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥«¡¼¤À¤è¡¢¼óÅÔ¹â¤Î¡¢1¹æÀþ¤Î¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç½é¾è¼Ö¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ø¥ß¥¼¥Ã¥È¡Ù
ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¼óÅÔ¹âÂ®¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ø¥ß¥¼¥Ã¥È¡Ù¡£1957Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼êº¢¤Ê¥µ¥¤¥º¤È²Á³Ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó·Ú3ÎØ¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ31ËüÂæ°Ê¾å¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¹âÂ®¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÏÆ¤Ë¶¥ÇÏ¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥À¡¼¤Ã¤Æ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼×²»ÊÉ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ê¼óÅÔ¹âÂ®¤«¤é¡Ë¶¥ÇÏ¾ì¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ï©Ãó¤Ç¤¹¡£¸å¤í¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¡È¤³¤³¤ÏÃó¼Ö¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤³¤Ç¶¥ÇÏ¤ò¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬1¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤À¤Ã¤¿Ê¿ÏÂÅç¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¯¤ÈÂ¦¹Â¤¬º½¤ÇËä¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥³¥Ã¥×¤¬ÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º½¤òÁ´Éô¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¡ËÅÚÆü¤À¤«¤é¶âÍË¤¢¤¿¤ê¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¤¤È¡È¤¢¤·¤¿¤Þ¤¿º½¤¬¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ð¤Ë¾ù¤ê¼õ¤±¤¿½é¤á¤Æ¤Î°¦¼Ö¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ø¥³¥í¥Ê ¥Þ¡¼¥¯II¡Ù
½é¤á¤Æ¤Î°¦¼Ö¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬29ºÐ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ø¥³¥í¥Ê ¥Þ¡¼¥¯II¡Ù¡£»Ð¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¼Ö¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢»ÐÄï¡Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ë¤Ã¤Æ¡£°Â¤¯¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥¤¥ä¡¢¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦ÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2ÂæÌÜ¤Î°¦¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¾¼Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É1600SSS¡Ù¡Ê3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É1600SSS¡Ù¡Ê3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÇÍ§Ã£¤Î²È¤¬¤¢¤ëÂ¿ËàÀî¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¡Ö¡ÊÍ§Ã£¤Î²È¤Ç¡ËÏÃ¤·¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤éÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¼Ö¤ÇÆó»Ò¶¶¤òÅÏ¤é¤Ê¤¤¤È²È¤Øµ¢¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æó»Ò¶¶¤Î¾å¤Ë¤â¤¦¿å¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼Ö¹â¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤»¤Ð¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¾¯¤·¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É½Ð¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¤Ã¤ÈÅÏ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÅÏ¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ´¤ì¤ÎMG¡ØMGA 1600¡Ù¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¡Ö·ê¤¬¤¢¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
30Âå°Ê¹ß¡¢»Å»ö¤âÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦MG¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡ØMGA 1600¡Ù¤òÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¾è¼Ö¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤¬¤Í¡Ä¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥ã¥Ö¤¬¶ñ¹ç°¤¯¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ã¤Ý¤Á¤ã¤Ý¤Á¤ã¤Ý¤Á¤ã¤Ý¡£¥¥ã¥Ö¤¬¤Á¤ã¤Ý¤Á¤ã¤Ý¤¤¤¦¤È¤Þ¤º¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ç¡¢¾²¤¬ÈÄÄ¥¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎMG¡ØMGA 1600¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤â¾è¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀÄ»³ÄÌ¤ê¤òÌë¡¢ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¼Ö¤ò¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤ÆÌëÃæ¡£·ë¹½´î¤ó¤À¹õÌø¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¥¥ã¡Á¤Ã¡ª¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ê¼Ö¤Î¡Ë¾²¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1950Ç¯Âå¤Î¾²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¹õÌø¤µ¤ó¤¬¡È¥¥ã¡Á¤Ã¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¿¡¼¥ó¡ª¤Ã¤Æ·ê¤¬¤¢¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²û¸Å¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î¿ÍÌÌÇò¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤¿¤·¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¿¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë¤È¤³¤À¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹õÌø¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡¡°¦¼Ö¤ÏÆüËÜ¼Ö¤È³°¹ñ¼Ö¤Î2Âæ»ý¤Á¤Ë
1979Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¡£°¦¼Ö¤ÏÆüËÜ¼Ö¤È³°¹ñ¼Ö¤Î2Âæ»ý¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1980Ç¯¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¼Ö¤Î¥È¥è¥¿¡Ø¥¯¥ì¥¹¥¿¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4Âæ¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1982Ç¯¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°¦¼Ö¡¢¥È¥è¥¿¡Ø¥¯¥ì¥¹¥¿¡Ù¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤È¥¢¥æ¤òÄà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö±¿Å¾¼êËÍ¤À¤±¤Ç¤¢¤È¤Î2¿Í¤ÏÁû¤°¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡È¤â¤Ã¤ÈÈô¤Ð¤»¡É¤È¤«¤Í¡¢¡È¤â¤Ã¤È¥É¥ê¥Õ¥È¤·¤í¡É¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö°Û²»¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ß¤ê¤Æ¤ß¤¿¤éÁ°¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬´°Á´¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¥È¥è¥¿¤Î¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¤À¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤ìº½ÍøÆ»¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤«¤é¡¢»Í¶î¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡É¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥È¥è¥¿¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ ¥«¥ê¥Ö¡Ù¡Ê½éÂå¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ ¥«¥ê¥Ö¡Ù¡Ê½éÂå¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢»Í¶î¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¡£¡Ö¥È¥è¥¿¤Î¿Í¤Ë»¶¡¹¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¯¡¹¤ªÂÔ¤Á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤³¤ì¡Ê2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥è¥¿¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ ¥«¥ê¥Ö¡Ù¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈËÜÈÖÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¡¢¥¹¥Ð¥ë¡Ø¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡Ù¤òÇ¼¼Ö
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±éÅö»þ¤Î°¦¼Ö¡¢¥¹¥Ð¥ë¡Ø¥ì¥¬¥·¥£ ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¡Ù¡Ê5ÂåÌÜ¡Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿5ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¤è¤êÂç·¿²½¤·¡¢À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤â2.5L¤Ø¥¢¥Ã¥×¤·¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î²÷Å¬À¤äÁö¹ÔÀ¤â¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¼Ö¤Î¸åÉô¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯µ×ÊÆ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î½ý¡¢»²¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡£¡Ê°¦¼Ö¤ò¡ËººÄê¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²¼¼è¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¼¡¤Î¼ÖÃíÊ¸¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤ª¶â¤âÊ§¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ê°¦¼Ö¤ò¡Ëº£ÂØ¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ð¥ë¡Ø¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡Ù¡£¡Ø¥ì¥¬¥·¥£ ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¡Ù¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¥ï¥´¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¾å¼Á¤Ê¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡Ø½êÍ¤¹¤ë±Ù¤Ó¡Ê¤è¤í¤³¡Ë¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿··¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈËÜÈÖÃæ¤ËÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë»×¤ï¤ºÌðºî·ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÇ¼¼Ö¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ð¥ë¡Ø¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡Ù¤Ë½é¾è¼Ö¤·¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°¤Î¤è¤ê±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£°¤¯¤Í¤§¡¢¤³¤Î¼Ö¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿Áª¤ó¤Ç¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Ö¤È¤Ï¡Ä¡Ö¤³¤Î¼ÁÌä¤¬°ìÈÖ·ù¤À¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Èµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Ö¤È¤Ï¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Í¡¢²¿¤¬·ù¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î¼ÁÌä¤¬°ìÈÖ·ù¤À¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤½¤Î¿Í¤Î¡È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ÏÀ¡É¤È¤«¡¢¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ä¡É¤È¤«¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉþ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç2»þ´Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤Ï¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Í¡¢¾®³ØÀ¸5Ç¯¤Î»þ¤È6Ç¯¤Î»þ¡¢2Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¤Í¡¢¡È¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡É¡£¤³¤ì¤ò¸À¤¦¤¿¤á¤Ë¤µ¤Ã¤¥¯¥ì¡¼¥à¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡Ù¤òºÆ¹½À®¡Ë