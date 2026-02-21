ÇµÌÚºä46¡¢¥ì¥¢¶Ê¤À¤é¤±¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥Ö¡×
ÇµÌÚºä46¤¬2·î20Æü¡¢21Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46 Coupling Collection 2022-2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2·î22Æü¡¢23Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMy respect¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE ¡ØMy respect¡Ù¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢29th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActually...¡×¤«¤é40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMy respect¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¶Ê¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Ê¤É¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÊÔÀ®¡£3´üÀ¸¤«¤é6´üÀ¸¤Þ¤Ç¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¸ø±é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ
¸ÞÉ´¾ëçý±û¡õÉÚÎ¤Æà±û¤Ë¤è¤ë±Æ¥Ê¥ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¿¿²ÆÆü¤è¡×¤Ë¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯Ëë³«¤±¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿°ìÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÃæ¡¢²ì´îÍÚ¹á¤Î¡Öº£Æü1Æü¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤ËÂÐ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏµÞ¾å¾º¡£¶Ê¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÉñÂæ½Ð±é¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¤ò½ü¤¯Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀªÂ·¤¤¤·¡¢Áá¤¯¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤¬°§»¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¤¬¡Öº£Æü¤âÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¢¤ë¤·¡¢ÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¹ð¤²¤ë¤È¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¤Î¡Öº£Æü¤Ï1½µ´ÖÃÙ¤ì¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡Ö¼ÖÆ»Â¦¡×¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ÏºÆ³«¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë6´üÀ¸¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Î¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëº®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ²ÃÆþ1Ç¯¶¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¼ê¤Ë°ËÆ£Íý¡¹°É¡¢´äËÜÏ¡²Ã¡¢²ì´î¡¢ÅÄÂ¼¿¿Í¤¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢°æ¾åÏÂ¤¬Çò¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¸÷¡×¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÉ½¸½¡£ÂÐ¤·¤Æ²¼¼êÂ¦¤Ë¤Ï¡¢º°¿§¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¹õ¸«ÌÀ¹á¡¢Åû°æ¡¢µÝÌÚÆà±÷¡¢¸ÞÉ´¾ë¡¢Àîºêºù¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö·¯¤ËDitto¡×¤Ç¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾®ÀîºÌ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖÌ¿¤ÎËÁÆÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿å¿§¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿4¡Á6´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¿©¤ÙÊý¡×¤Ç¤ÏÇßß·ÈþÇÈ¤ä±óÆ£¡¢¸ÞÉ´¾ë¡¢ÌðÅÄË¨²Ú¤¬ÀÖ¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤Ç±ð¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÅÄÂ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï
¼ª¡õ¤·¤Ã¤Ý¤òÉÕ¤±¤¿¡È¤¿¤Ì¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¡Ö¤Ö¤ó¤Ö¤¯¤Á¤ã¤¬¤Þ¡×¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶ÊÃæ¿´¤È¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë´ËµÞ¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¡¢ÃÓÅÄ¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Î¤â¤È¤ËÇ¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¾®Àî¤È¿û¸¶ºé·î¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®Àî¤È¿û¸¶¤¬¸ìÈø¤Ë¡Ö¤Ë¤ã¤ó¡×¤òÉÕ¤±¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÃæ¡¢Ç¤Î°áÁõ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¡¢ÃÓÅÄ¡¢°ì¥ÎÀ¥¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¡Ö²û¤«¤Ê¤¤»ÆÇ¡×¤ØÆÍÆþ¤·¡¢¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄÂ¼¤È°ì¥ÎÀ¥¤Î¤Û¤«¡¢°æ¾å¤ä´äËÜ¡¢µÈÅÄ°½Çµ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¡Ö·¯¤ÈÇ¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÈÇ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡É¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ËÆ£¡¢º´Æ£Íþ²Ì¡¢¼ÆÅÄÍ®ºÚ¡¢ÎÓ¡¢ÎëÌÚÍ¤Æè¤¬´ÑµÒ¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤ë¡Ö´Å¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁýÅÄ»°è½²»¤¬Çßß·¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡¢ÅÄÂ¼¡¢ÃÓÅÄ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·µ¤¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤ë¡ÖÁ¬Åò¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡×¤¬Ï¢È¯¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÎÓ¤ä¾®Àî¡¢Àîºê¤Î¥é¥Ã¥×¤¬¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¡Ö¥¢¥È¥Î¥Þ¥Ä¥ê¡×¤Ç¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç±óÆ£¡¢²ì´î¡¢µÝÌÚ¤¬Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¢¤È7¶Ê¡×¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤â¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
ÎÓ¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥é¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤òÍ¯¤«¤»¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ö¿¼ÆÉ¤ß¡×¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÈäÏª¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£3´üÀ¸¤«¤é6´üÀ¸¤Þ¤Ç¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿ÊÔÀ®¤ÇÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¡ÖÀã¤¬¹ß¤ëÆü¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡×¤Ç¤Ï°æ¾å¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¿ø¤¨¡¢°ËÆ£¤ä¼ÆÅÄ¡¢ÎÓ¡¢ÃæÀ¾¤Î¤Û¤«³¤îµ¼ëè½¤äÎëÌÚ¤È¤¤¤Ã¤¿²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÇÁØ¤Î¸ü¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áñ¸·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤ÆÇßß·¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ç²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¡Ö¸ò´¶¿À·ÐÍ¥°Ì¡×¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢¼ÆÅÄ¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¡£°Ê¹ß¤â°ì¥ÎÀ¥¡õÀîºê¤¬Çò¡õ¹õ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤ë¡Ö¿·½É¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡×¡¢±óÆ£¡õ²ì´î¤¬»þ¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢»þ¤Ë°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤ÇÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ö¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤È¥·¥ó¥¯¡×¤È¡¢¶Ê¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¶âÀî¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀú¤ê¤ò¼õ¤±¥Õ¥í¥¢¤ÎÇ®ÎÌ¤¬µÞ¾å¾º¡£ºòÇ¯²Æ°Ê¹ß¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°é¤ÁÂ³¤±¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÆü²¿ÅÙÌÜ¤«¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¼ÍÛ¤Ï²¿¿§¤«¡©¡×¤Ç¤ÏÍ¼Æü¤Î±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢±óÆ£¡¢Åû°æ¡¢²¬ËÜÉ±Æà¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤Î¶¯¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤Ã¤È¤ê²Î¾§¡£Á°¶Ê¤Î¶õµ¤´¶¤ò°ú¤·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤Ø·Ò¤²¤ë¤È¡¢±óÆ£¡¢²ì´î¡¢¶âÀî¡¢º´Æ£¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¿·¡¦²Ú¤Î2001Ç¯ÁÈ¡×¤Îå«¤È¤½¤ì¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç²ñ¾ì¤ËÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶Ê½ªÈ×¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò·çÀÊ¤·¤¿±üÅÄ¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢»ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î°¦¾ð¤ä¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£ÎÓ¤äÃæÀ¾¡¢³¤îµ¤Î²ÎÉ±3¿Í¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¤¹¤ë¡ÖSpark a revolution!¡×¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤â¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Ø¡£Ìîµå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¶âÀî¡¢¹õ¸«¡¢¼ÆÅÄ¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¡¢Ä¹ÅèÑÛºù¤¬ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖNever say never¡×¡¢ÃæÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÃæ¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡Ö»×¤¤½Ð¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤ÓÀªÂ·¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÙ³¾ðÅª¤Ê¡Ö²û¤«¤·¤µ¤ÎÀè¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£2¶ÊÌÜ°Ê¹ß¤Û¤Ü¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¡ÖÇµÌÚºä46 Coupling Collection 2022-2025¡×¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÊÔ¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î»þ´Ö¤Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖÃ¯¤«¤Î¸ª¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£°æ¾å¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹¤È²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ü¤òÄ¶¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î°¦¤È¿®Íê¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç²ñ¾ì¤ò´¶Æ°Åª¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÖÇµÌÚºäñ½Æ¬¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤Ó¥È¥í¥Ã¥³¤Ç¥¢¥ê¡¼¥ÊÃæ¤ò²óÍ·¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊÄÌÏ©¤Ë¤Þ¤ÇÂ¤ò¤Î¤Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò´î¤Ð¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤Ç¤Ï²ì´î¤ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤ÏÇßß·¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡© ºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÁýÅÄ¤¬¡Ö¡ØÁ¬Åò¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ë»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÂç¿Í¤ÇåºÎï¤Ë¤ÏÈäÏª¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤ÎÈè¤ì¤òÀö¤¤Î®¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢ÌðÅÄ¤¬¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡Ø¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¿©¤ÙÊý¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Çßß·¤µ¤ó¤Ë¡ØÌðÅÄ¤Á¤ã¤ó¤â¤â¤¦¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡£18ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¾®Àî¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á5´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï5th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´ü´Ö¤¬5´üÀ¸¤ÎÎò»Ë¤Î´ü´Ö¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¶Ê¤âÂ¿¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤¿¤¤¶Ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤Î¶Ê¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¶Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¡×¡£Í¥¤·¤¤¶õµ¤¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Âç¹¥¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÇßß·¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥Ö¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÌÀÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÇµÌÚºä46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE ¡ØMy respect¡Ù¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
²áµî4Ç¯´Ö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Â´¶ÈÀ¸¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë6´üÀ¸¤¬Â¿¿ô¹çÎ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿·¤¿¤ÊÇµÌÚºä46¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡ÖÇµÌÚºä46 Coupling Collection 2022-2025¡×¡£¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Ï2·î22Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆ±²ñ¾ì¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE ¡ØMy respect¡Ù¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMy respect¡×¼ýÏ¿¤ò¼´¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¿À¾×¢ÃÒ°ì¡Ë
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈÇµÌÚºä46 Coupling Collection 2022-20252026Ç¯2·î20Æü¡¦21Æü
ÅìµþÅÔ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê00. OVERTURE01. ¿¿²ÆÆü¤è02. ¼ÖÆ»Â¦03. ¤¢¤Î¸÷04. ·¯¤ËDitto05. Ì¿¤ÎËÁÆÂ06. ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¿©¤ÙÊý07. ¤Ö¤ó¤Ö¤¯¤Á¤ã¤¬¤Þ08. ²û¤«¤Ê¤¤»ÆÇ09. ·¯¤ÈÇ10. ´Å¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹11. Á¬Åò¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼12. ¥¢¥È¥Î¥Þ¥Ä¥ê / ¤¢¤È7¶Ê / ¤Ã¤Æ¤«¤µ13. ¿¼ÆÉ¤ß14. Àã¤¬¹ß¤ëÆü¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦15. Æ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿16. ¸ò´¶¿À·ÐÍ¥°Ì17. ¿·½É¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ18. ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤È¥·¥ó¥¯19. ÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ20. Í¼ÍÛ¤Ï²¿¿§¤«¡©21. ²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î22. Spark a revolution!23. Never say never24. »×¤¤½Ð¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë25. ²û¤«¤·¤µ¤ÎÀè26. Ã¯¤«¤Î¸ª¥¢¥ó¥³¡¼¥ëEN1. ÇµÌÚºäñ½Æ¬EN2. ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿EN3. ËÍ¤¿¤Á¤Î¥µ¥è¥Ê¥é