º£°æÈþ¼ù¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖPRIDE¡×¤Î²Î»ì¤¬¡ÖÊ¢Î©¤¿¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¿Í¤Ë¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¡Ê62¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1996Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖPRIDE¡×¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¢Î©¤¿¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï1992Ç¯¤«¤éº£¤ÏÉ×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê64¡Ë¤«¤é³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÉÛÂÞ¤¬½é¤á¤Æºî»ì¤â¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤¬¡ÖPRIDE¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡ÖPRIDE¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÈà¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢»ä¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡¢Åìµþ¤Ç¡È½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤Ë¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Å¨¿Ø¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤ÎÃæ¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ê¤Ë¡Ä¡×Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡ÊÉÛÂÞ¡ËËÜ¿Í¤¬¥³¡¼¥é¥¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²Î»ì¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î²Î»ì¡Ö»ä¤Ïº£¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê²Î¤¤½Ð¤·¤Î¶Ê¤¢¤ë¡©²¿¤«Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤Ç½ñ¤»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¿Í¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½ñ¤½Ð¤·¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¤Í¡¢ËÜÅö¡Ä´º¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¢Î©¤¿¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÇÄ°¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢Ä°¤½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¹æµã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤Ï160ËüËçÇä¤ê¾å¤²¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£