¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û2·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Öwith MUSIC¡×¡ÊËè½µÅÚÍË22»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Î¾×·â¥³¥¹¥×¥ì
2026Ç¯¤Ç·ëÀ®26Ç¯¤È¤Ê¤ë²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉHY¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Ì¾¶Ê¡ÖAM11¡§00¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£2025Ç¯¤Ï½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿HY¤Îµ°À×¤òMC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌ¾¶Ê¡ÖNAO¡×¤ÏÃç½¡º¬¤¬¼ºÎø¤ò¤·¤¿Í§¿Í¤Ë°¸¤Æ¤¿¶Ê¡©Ì¾¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÌ¾¶Ê¡ÖNAO¡×¤ÈºÇ¿·¶Ê¡ÖSwing Swing Heart¡×¤Î¹ë²Ú2¶Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
2026Ç¯5·î¤ËÊÄ´Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ëwith MUSIC¤¬½éÀøÆþ¡£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤òº£²óÆÃÊÌ¤ËWEST.¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡£WEST.¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú²°¤ä·Î¸Å¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡£
2014Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤äÉñÂæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÅù¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëWEST.¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢È¾Ç¯Â¤é¤º¤ÇForbes JAPAN¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ËÁª½Ð¡£¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿HANA¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖCold Night¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ësumika¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£ºÇ¿·¶Ê¤Î¡ÖHonto¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
