»°Ã«¹¬´î»á¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ó¥º¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡×¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÀä»¿¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¤¬£²£±Æü¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿·¡¦¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ¬Éô¤Î¤±¤¬¤Î¤¿¤áÁ°²ó£±£´Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Ç»¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ½Ð±é¤Î»°Ã«»á¤Ï³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£²£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤Î±ÇÁü¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¡¢¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÈÎÅÍÜÃæ¤â¸ÞÎØ¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊÁª¼ê¤Î¡ËÉ½¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¿¿·õ¤Ê¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢Èà½÷¤Ï¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥¦¥Ó¥º¡Ê¥·¥ç¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¤Î¹á¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢É½¾ð¤â¤¹¤´¤¤¤·¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¡ÖÀîÊ¿»ü±Ñ¤µ¤ó¤¬Á°¤Ë¥¿¥Ã¥×¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤Î¥¿¥Ã¥×¤Ï´é¤ÇÆ§¤ó¤Ç¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¡Ê¥ê¥å¥¦¤Î¡ËÉ½¾ð¤¬¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£