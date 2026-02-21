º£°æÈþ¼ù¡¡º£¤ÏÉ×¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤òÍê¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±ÌÀ¤«¤¹¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤·¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¡Ê62¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê64¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¼«ÂÎ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏBOOWY¤òÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Î¥½¥í¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¾×·â¡£¤³¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢ÉÛÂÞ¤¬¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¿§¡¹¤Ê¶Ê¤ÎCD¤òÎ®¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î²Î¼ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥Î¥ë¥Ç¥ó¥¹¥¿¥à¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö»ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£²¿¤â¤«¤â¤¬¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î´¶¤¸¤â¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤Î´¶¤¸¤â¡¢À¼¤ÎÄê°Ì¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Èº£°æ¡£
¡¡²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤³¤Î¿Í¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È²¿¤«»ä¡¢º£¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ÉÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤·¡¢²¿¤è¤ê¤¦¤Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì1992Ç¯¤«¤é³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¤Ë¤ÏÉÛÂÞ¤¬½é¤á¤Æºî»ì¤â¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖPRIDE¡×¤¬160ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£1999Ç¯¤Ë¤Ï¤ËÉÛÂÞ¤È·ëº§¤·¡¢2002Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£¸½ºß¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£