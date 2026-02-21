ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアの解説で話題となった元五輪代表・高橋成美さんが２１日、ＴＢＳ系「ニュースキャスター」に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得したりくりゅうペアへの思いを語った。

高橋さんはフリーの際「こんな演技、宇宙一ですよ！」と大興奮で表現した理由について「もちろん演技を見たとき、金メダルは解説してる身からしたら確信しましたし、ただ、何が起こるか分からない。例え、世界一というのは今この瞬間断言できなくてもこれだけは言える、『宇宙一だ』って。そう思って宇宙一と言いました」と語った。

高橋さんは２０１３年から木原龍一とペアを組み、ソチ五輪にも出場。だが、１５年にペアを解消した。その後、木原は三浦璃来と出会い、ペアを結成した。

高橋さんはペア競技の道を切り開いてきたひとり。りくりゅうペアへの思いについて問われると、「私が引退したのは２０１８年。りくりゅうペアの解説をよくしていたんですけど、自分自身がこれまでやってきた成績を超えられるのは少し悔しい気持ちだったり、『もしかして私と滑ってたからダメだったのかな』とか『私がいけなかったのかな』、『私が足を引っ張っていたのかな』とか実は湧いちゃってて」と明かした。

ただ、今回の五輪では全く違う感情だったという。「複雑な気持ちも持っていたはずだったんですけど、解説している時に本気で感動して。りくりゅうペアのスケートにのめり込んでしまっているのに気づいちゃって。今回はやきもちゼロ！」と、明るく指でゼロマークを作った。

金メダル獲得後、木原がインタビューする高橋さんに感謝の思いを伝える場面も、ファンの心をつかんだ。高橋さんは元パートナーの木原について「本当に少年漫画の主人公みたいな性格で。すごく情熱的だし、熱いし、思いやりがすごくある。私と滑っていたときから１３年近くたち、一層頼りがい、責任感とか紳士的な大人の要素が加わって、『すごくいい人間に育ったな』と（笑）。すごく尊敬しています」と感慨深げだった。