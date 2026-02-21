¡Øwith MUSIC¡Ù¼¡²ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¡ªWEST.¡¢HY¡¢sumika¡¢HANA¤Î½Ð±é¤¬·èÄê
2·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê
WEST.¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×
HY¡ÖNAO¡×¡ÖSwing Swing Heart¡×
sumika¡ÖHonto¡×
HANA¡ÖCold Night¡×
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç
¢£HY¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
º£Ç¯·ëÀ®26Ç¯¤Î²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉHY¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£
Ì¾¶Ê¡ÖAM11:00¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯¤Ï½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿HY¤Îµ°À×¤òMC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ì¾¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÈëÏÃ¤â¸ì¤é¤ì¡¢Ì¾¶Ê¡ÖNAO¡×¤ÏÃç½¡º¬Àô¤¬¼ºÎø¤ò¤·¤¿Í§¿Í¤Ë°¸¤Æ¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë!?
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÌ¾¶Ê¡ÖNAO¡×¤ÈºÇ¿·¶Ê¡ÖSwing Swing Heart¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå
º£Ç¯5·î¤ËÊÄ´Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ë¡Øwith MUSIC¡Ù¤¬½éÀøÆþ¡£
´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤òº£²óÆÃÊÌ¤ËWEST.¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤¬°ÆÆâ¡£WEST.¥á¥ó¥Ðー¤Î»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú²°¤ä·Î¸Å¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡£
¢£²Î¾§¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËWEST.¡¢HANA¡¢sumika¤¬ÅÐ¾ì
2014Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤È¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äÉñÂæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëWEST.¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¤Î4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢È¾Ç¯Â¤é¤º¤Ç¡ØForbes JAPAN¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ËÁª½Ð¡£¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿HANA¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖCold Night¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥Òー¥íー¥º¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ësumika¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£ºÇ¿·¶Ê¤Î¡ÖHonto¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¤ÏHY
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù
02/28¡ÊÅÚ¡Ë22:00～22:54
MC¡§ÍÆ¯Í³Èþ»Ò
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¾¾²¼Þ«Ê¿
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§WEST.¡¢HY¡¢sumika¡¢HANA
