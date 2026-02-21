¡Öwith MUSIC¡×HY¤¬½Ð±é Ì¾¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÈëÏÃ¸ì¤ë ¡õ ÆÃÊÌ´ë²è¡¦Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤òWEST. Ãæ´Ö½ßÂÀ¡¦¿À»³ÃÒÍÎ¤¬°ÆÆâ
·ëÀ®26Ç¯¡¦²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É HY¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª
Ì¾¶Ê¡ÖAM11:00¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯¤Ï½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿HY¤Îµ°À×¤ò¡¢MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ì¾¶Ê¡ÖNAO¡×¤ÏÃç½¡º¬Àô¤¬¼ºÎø¤ò¤·¤¿Í§¿Í¤Ë°¸¤Æ¤¿¶Ê!? Ì¾¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÈëÏÃ¤â¸ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¡ÖNAO¡×¤ÈºÇ¿·¶Ê¡ÖSwing Swing Heart¡×¤Î¹ë²Ú2¶Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡ª
º£²ó¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤â¡£º£Ç¯5·î¤ËÊÄ´Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ë¡Öwith MUSIC¡×¤¬½éÀøÆþ¡£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¡ª
´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ËWEST.¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤¬°ÆÆâ¡ªWEST.¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú²°¤ä·Î¸Å¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡£
²Î¾§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢WEST.¡¢HANA¡¢sumika¤¬ÅÐ¾ì¡ª
2014Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤äÉñÂæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÅù¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëWEST.¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤òÈäÏª¡£
ºòÇ¯¤Î4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢È¾Ç¯Â¤é¤º¤ÇForbes JAPAN¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ËÁª½Ð¡£¡ÖÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿HANA¤Ï¡¢½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖCold Night¡×¤òÈäÏª¡£
2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ësumika¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Î¡ÖHonto¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ã½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
WEST.¡¢HY¡¢sumika¡¢HANA
