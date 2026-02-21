º£°æÈþ¼ù¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¾®1¤Î»þ¤Ë¸«¤¿¥É¥é¥Þ¤ËÆ´¤ì¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅìµþ¤Ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¡Ê62¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏµÜºê¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤ËµªÈæÏ¤»Ò¼ç±é¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡×¤ò¸«¤ÆµÒ¼¼¾èÌ³°÷¡ÊCA¡Ë¤ËÆ´¤ì¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡Ö»×½Õ´ü¤Îº¢¤Ã¤Æ¡¢³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯1¥ß¥ê¤Ç¤â±ó¤¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¹â¹»Â´¶È¸å¤ËCA¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Åìµþ¤Ë»Ä¤ëÍýÍ³¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢1983Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£