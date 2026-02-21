ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¡ºÊ¥Ñ¡¼»Ò¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ê¤ì¤½¤á¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò¤¨¤é¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡Ö±Æ¤ÎÀ¼¤Ê¤Î¤è¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê84¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¡presents¡¡¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¡¾¼ÏÂ¥â¡¼¥ì¥ÄÅ·¹ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ºÊ¤ÎÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡Ë¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¤¬·«¤ê½Ð¤¹Ì¡ÃÌ¤Ë¡¢¹Ã¹â¤¤À¼¤Ç¾Ð¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¥Ñ¡¼»Ò¡£¤È¤â¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î2¿Í¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï·»ÄïÄï»ÒÆ±»Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ú¡¼¤¬¡¢½éÂå¤ÎÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È±é²Î²Î¼ê»ÖË¾¡£²Î¤Î»Õ¾¢¤È»°Ê¿¤µ¤ó¤¬º©°Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ÆÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ú¡¼¤ÎÄï»ÒÆþ¤ê¤«¤é4Ç¯¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤Î¾Ð¤¤¤Ç¼þ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡¢¡Ö¡Ê·ÝÌ¾¤ò¡ËÉÕ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Æ¡£±Ç²è¤â¡×¤È¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ì¤½¤á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥Ú¡¼¡£¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Í¡×¡£»°Ê¿¤µ¤ó¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¡¼¤Ë¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤ÎÊì¤¬¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡È¥Ú¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦»°Ê¿¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»°Ê¿¤Î¤½¤Ð¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢¡È¤¦¤Á¤ÎÌ¼¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÍ·¤Ó¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Ú¡¼¤â¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò¤¨¤é¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¤¤Ä¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤ÎÊì¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢·ëº§¤Ë»ê¤ë¥Ñ¡¼»Ò¤Î»×¤¤¡£¥Ú¡¼¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬±Æ¤ÎÀ¼¤Ê¤Î¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤¦¤¾¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£¥Ñ¡¼»ÒÊì¤Î´«¤áÄÌ¤ê¡¢¥Ú¡¼¤È¤Î·ëº§¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤Ï72Ç¯¤Ë·ëº§¡£¥Ú¡¼¤Ï¡Ö·ëº§¤Þ¤Ç4Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£