4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉHY¤¬¡¢28Æü¸á¸å10»þÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
2000Ç¯¤Ë·ëÀ®¡¢²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¤ÎHY¡£2003Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Ì¾¶Ê¡ØAM11:00¡Ù¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStreet Story¡Ù¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãç½¡º¬Àô¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¼ºÎø¤ò¤·¤¿Í§¿Í¤Ë°¸¤Æ¤¿¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡ØNAO¡Ù¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ØNAO¡Ù¤ÈºÇ¿·¶Ê¡ØSwing Swing Heart¡Ù¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Î¾§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆHANA¤¬½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ØCold Night¡Ù¤ò¡¢sumika¤¬ºÇ¿·¶Ê¡ØHonto¡Ù¤ò¡¢WEST.¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£HY¤¿¤Á¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ï¡¢28Æü¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£