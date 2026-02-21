º£°æÈþ¼ù¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤«¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤ËËÜ²»¡ÖËè½µ¤³¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Îº£°æÈþ¼ù¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö£÷£é£ô£è¡¡£Í£Õ£Ó£É£Ã¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤«¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£°Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢À¤ÂÓºÇ¹â»ëÄ°Î¨£²£±¡¦£´¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤Ï¡Ö¤Ò¤É¤¤Å¸³«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µö²Ç¤ÎÃËÀ¤òËå¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢º£°æ¤Ï¡ÖËè²ó¡¢Ëè²ó¡¢ÂæËÜ¤ÎºÇ¸å¤Ç¡Ö¤Ï¤¡¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËËè½µ¡¢Ëè½µ¤³¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÂæËÜÅê¤²¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Í¡£ËèÆü¡¢¿·Ê¹¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¤È¤«½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£