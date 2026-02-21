小雨が降っても大丈夫！【ユニクロ】カジュアル派に推せる♡「優秀バッグ」

小雨が降っているときや天気が変わりやすい日は、撥水性のあるバッグでお出かけできれば安心。今回紹介する【ユニクロ】のバッグなら、撥水性のあるナイロン素材で頼りになりそう。大人カジュアルな着こなしにマッチするデザインで、手に取りやすい価格も魅力です。

小雨でも気軽に使えるナイロンバッグ

【ユニクロ】「ドローストリングバッグ」\2,990（税込）

小雨程度ならはじく撥水加工が施されたナイロンバッグ。タックが入った立体的なデザインで、開口部は巾着のようにドロスト仕様になっているのがポイントです。肩掛けと手持ちの2WAY、ドロストを絞らずトートバッグのような形状にもでき、好みに合わせてアレンジできます。

大人カジュアルにすっと馴染むデザイン

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

必要最低限の荷物は入るミニショルダー。こちらも撥水性のあるナイロン素材で、自然なシワ感がこなれた印象です。ストラップを短めにすれば肩がけもスマート。デイリーにもレジャーシーンにも活躍が期待できます。全9色の豊富なカラー展開で、この価格ならイロチ買いもしやすいかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M