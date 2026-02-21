À÷Ã«¾ÂÀ¼ç±é¡Ø¥Á¥ë¥É¡Ù¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¼õ¾Þ¡Ö¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¥»¥ó¥¹¤Î²ô¤ËÃ¦Ë¹¤È´¿´î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè76²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥àÉôÌç¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ±Ç²è¡Ø¥Á¥ë¥É¡Ù¡Ê±ÑÂê¡§AnyMart¡Ë¤¬¡¢¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¡ÊFIPRESCI¡Ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ¤È´äºêÍµ²ð´ÆÆÄ¤«¤é´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Á¥ë¥É¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼ÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÉñÂæ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÉÔ°Â¤äË½ÎÏÀ¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¡£¼ç±é¤Ë¡Ø´óÀ¸½Ã¡Ù¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ÷Ã«¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£º£Ç¯¡¢·à¾ì¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ç¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£FIPRESCI¾Þ¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î±Ç²èÈãÉ¾²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¾Þ¤Ç¡¢·Ý½ÑÀ¤ä³×¿·À¡¢±Ç²èÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤ÏÁêÊÆ¿µÆó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤¢¡¢½Õ¡Ù¤ä¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¹ÍÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Î·ÚÌ¯¤µ¤È¶ËÃ¼¤ÊË½ÎÏ¤Î´Ö¤Ç¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶²¤í¤·¤¯¤â¤¢¤ëËÜºî¡£¸½ÂåÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤½¤ì¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢±Ô¤¤É÷»É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¿³ºº°÷°ìÆ±¶¯¤¯¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄ¹Â«Íº²ð»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤ËºÝ¤·¡¢´äºê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³¤¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤â¶¦´¶¤ä¾×·â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤³¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡´äºê´ÆÆÄ¤Ï¡¢CMºîÉÊ¤ÇACC CREATIVITY AWARDS¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ÇÁüºî²È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö±Ç²èÀ©ºî¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÀ÷Ã«¤Ï¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê±Ç²èÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¢¤ê¡¢¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¥»¥ó¥¹¤Î²ô¤ËÃ¦Ë¹¤È´¿´î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶±Û¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë´äºê´ÆÆÄ¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ï°ì¹ï¤È¿Ê¤à»þÂå¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ò·à¾ì¤Ç1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Á¥ë¥É¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼ÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÉñÂæ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÉÔ°Â¤äË½ÎÏÀ¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¡£¼ç±é¤Ë¡Ø´óÀ¸½Ã¡Ù¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ÷Ã«¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£º£Ç¯¡¢·à¾ì¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¹ÍÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Î·ÚÌ¯¤µ¤È¶ËÃ¼¤ÊË½ÎÏ¤Î´Ö¤Ç¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶²¤í¤·¤¯¤â¤¢¤ëËÜºî¡£¸½ÂåÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤½¤ì¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢±Ô¤¤É÷»É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¿³ºº°÷°ìÆ±¶¯¤¯¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄ¹Â«Íº²ð»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤ËºÝ¤·¡¢´äºê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³¤¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤â¶¦´¶¤ä¾×·â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤³¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡´äºê´ÆÆÄ¤Ï¡¢CMºîÉÊ¤ÇACC CREATIVITY AWARDS¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ÇÁüºî²È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö±Ç²èÀ©ºî¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÀ÷Ã«¤Ï¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê±Ç²èÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¢¤ê¡¢¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¥»¥ó¥¹¤Î²ô¤ËÃ¦Ë¹¤È´¿´î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶±Û¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë´äºê´ÆÆÄ¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ï°ì¹ï¤È¿Ê¤à»þÂå¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ò·à¾ì¤Ç1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£