¥­¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢ºÇÃ»10ÉÃ¤Î´ÊÃ±Ãê½Ð¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¿·Äó°Æ¡¡´Å¤¤¹á¤ê°ú¤­½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ­¤«¤é¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥â¥«100¡ó»ÈÍÑ¤ËÄ©¤à

¡¡¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢ºÇÃ»10ÉÃ¤Ç´ÊÃ±Ãê½Ð¤Ç¤¤ë´Ê°×Ãê½Ð·¿¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖKEY DOORS+ JET BREW¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢JET BREW¡Ë¤«¤é¤Î¿·Äó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥â¥«100¡ó»ÈÍÑ¤Î¡Ö¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢ ¥â¥«¡×¤È¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ê½Õ²Æ¡Ë¡×¤ò3·î1Æü¤Ë¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¼ê·Ú¤µ¤¬µá¤á¤é¤ìÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤Î¤â¤È¡¢ºò½©Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖJET BREW¡×¤ò°ú¤Â³¤°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖJET BREW¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¤ªÅò¤Ë¿»¤·¤Æ¾å²¼¤Ë¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÃ»10ÉÃ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤ÆÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î3Æü¡¢È¯É½¤·¤¿°¤ÉôÍ´Èþ»Ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôR&D¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÃ±½ã¤ËÊØÍø¤Ç´ÊÃ±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï²æ¡¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âËÜ³Ê¡¢¤È¤¤¤¦Î¾Î©¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢ ¥â¥«¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖJET BREW¡×¤ÎÃê½ÐÊýË¡¡Ê¿»ÄÒË¡¡Ë¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥â¥«100¡ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾®ºûÌÀ»Ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôR&D¥°¥ë¡¼¥×Àß·×Âè°ì¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥â¥«¤Ï¤½¤â¤½¤â´Å¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡£¿»ÄÒ¼°¤Î¡ØJET BREW¡Ù¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Å¤¤¹á¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÁá¤¯Ãê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â¸Ê¬¤Ë¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥â¥«¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£¡Ö³×Ì¿Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ²¿¤«¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤¬¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º¹ÊÌ²½¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô»á¤Ï¡Ö¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¶¥¹çÂ¾¼Ò¤µ¤Þ¤â´Þ¤á¤ÆÀÖ¿§¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¿§¤È¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¥Ô¥ó¥¯¤Ë´ó¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ê½Õ²Æ¡Ë¡×¤Ë¤Ï²«ÎÐ¿§¤Î½ÄÂÓ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢´ûÂ¸2ÉÊ¤ò´Þ¤á¤Æ4ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¿§ºÌ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¿§¤Å¤«¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Çëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø³×Ì¿¡Ù¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ê½Õ²Æ¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¥Ã¥× ¥ª¥ó¡×¤ÎÂçÂÞ¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÅý°ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØKEY DOORS+¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¿§Ì£¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¡¢Åö¼Ò¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²þ¤á¤ÆÄê¤á¤ÆÅý°ì¤·¤¿¡£´Ê°×Ãê½Ð·¿¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ïµ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¤ò¹¥¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê¾®ºû»á¡Ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ûÂ¸ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¡×¤Ç½Õ²Æ¤Î°û¤ßÊýÄó°Æ¤ò¸¡Æ¤¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¡Ù¤Ï¿¼Àù¤ê¤Î¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤ÐÇ»¤¤¤á¤ËÃê½Ð¤·¤ÆÉ¹¤ÇÇö¤á¤ëÁÊµá¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°û¤ßÊý¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¡ÖJET BREW¡×¤Ïºò½©¤ÎÈÎÇä°Ê¹ß¡¢Èæ³ÓÅª¼ã¤¤ÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢30Âå¡Á40Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹ØÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤Ë¤ÏÇÛ²Ù¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡£°ú¤Â³¤¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£